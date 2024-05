CHOQUE DE TRENES EN PALERMO / HAY MÁS DE 90 HERIDOS Y 31 FUERON HOSPITALIZADOS EN CÓDIGO ROJO

Dirigentes sindicales ferroviarios responsabilizaron al

Gobierno por la falta de señalizaciones producida por robo

de cables y “degradación”

A metros de la estación de Palermo, hubo un choque de trenes que dejó más de

90 personas heridas. (Foto/Infobae)

Nacionales - Este viernes a las 10.31 de la mañana, se produjo un choque de trenes a metros de la estación Palermo de la línea San Martín. De acuerdo con las primeras informaciones sobre lo ocurrido, tras el impacto hubo una explosión y pérdida de combustible. Hay 90 personas heridas, 60 fueron atendidas en el lugar y 31 -con código rojo, entre ellas, un maquinista- fueron hospitalizadas. No se reportaron víctimas fatales.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y personal de Bomberos, además de la Policía de la Ciudad, desplegaron un fuerte operativo en la zona. Los hospitales cercanos fueron avisados ante la alerta roja. Aún no están esclarecidas las causas del accidente.

El impacto se produjo cuando una formación de la línea San Martín que transportaba pasajeros -y se dirigía a Pilar- colisionó con otra que llevaba materiales para trabajo de mantenimiento ferroviario en el kilómetro 4,9 de la línea.

Estado en que quedó una de las formaciones, producto del choque entre dos

trenes de la línea San Martín, en Palermo. (Foto/Infobae)

Según reportó el Gobierno de la Ciudad, a las 11.15 la formación estaba totalmente evacuada; tras ello se procedió a una inspección final con perros rescatistas.

Luego del incidente, el personal comenzó a evacuar a los pasajeros con ayuda de Bomberos y Policía. Decenas de heridos fueron puestos a resguardo con personal médico y policial, y se dispuso un alerta en el sistema de hospitales porteños para recibir a los más afectados.

Algunos pasajeros que no habían resultado heridos evacuaron el tren por sus propios medios.

“Degradación” y “robo de cables”

Los dirigentes sindicales ferroviarios Omar Maturano y Rubén "El Pollo" Sobrero coincidieron en que el choque de trenes que se produjo este viernes en la línea San Martín es consecuencia de la "degradación" del servicio y del robo de cables para la señalización.

Maturano, del sindicato que agrupa a los maquinistas, dijo que "hace 10 días aproximadamente se viene trabajando sin señalamiento debido a la degradación que existe hoy en el ferrocarril y la falta de seguridad por el robo de cables". En declaraciones radiales, el secretario General del sindicato La Fraternidad, reconstruyó lo que supo sobre el siniestro: "La información es que había una locomotora detenida, sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros, se encontró con la locomotora y chocaron”, contó.

Según su relato, el tren que iba con pasajeros salió de Retiro con la notificación de que no se iba a encontrar con nada delante. “Cuando no tenés señales, te dan una autorización para que puedas ocupar la vía. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Te dicen: ‘Usted de Rosario a Cañada de Gómez tiene vía libre’. Sabés que vas y no tenés ningún tren ocupando la sección”, ejemplificó Maturano.

El líder de los maquinistas contó que esa información hoy se notifica "con un papel o te hacen seña con una bandera verde". Y, agregó: "Acá parece que hubo un error humano, no sabemos todavía". De todas formas, alertó sobre las condiciones generales del sistema ferroviario y apuntó contra el Gobierno. “Estamos reclamando hace diez días que los reparen, pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No solo los repuestos para el señalamiento faltan, sino también para los trenes y los coches”, agregó.

Por su parte, Sobrero, el secretario general de la Unión Ferroviaria, aseguró: "Hace 5 meses que tenemos todo parado. Estamos atrasados más de 50 años". Y coincidió con Maturano: "Nos roban los cables todos los días".

"Esto cargáselo a la cuenta de (el presidente Javier) Milei, por la falta de inversiones", se quejó Sobrero. El dirigente sindical reclamó una investigación judicial, pero insistió en la falta de mantenimiento: "Sé que hubo un problema de señales; había compañeros que venían denunciando fallas en ese sistema. Se pararon todas las obras", manifestó y agregó que en la actualidad hay "locomotoras paradas" y denunció que "se cortó todo el sistema de reparaciones".

