El escritor y académico español Arturo Pérez-Reverte

expresó su indignación por los ataques de Javier Milei

al periodista Jorge Fernández Díaz

Arturo Pérez-Reverte

Mundo / Nacionales - Fiel a su estilo frontal, el escritor español Arturo Pérez-Reverte expresó su indignación por las descalificaciones vertidas por el presidente Javier Milei contra el columnista de La Nación Jorge Fernández Díaz en una reciente declaración en radio. “Los populistas de derechas, sin distinción de nacionalidad, son tan nefastos e imbéciles como los de izquierdas”, posteó en su cuenta de Twitter.

En su mensaje, el creador de El capitán Alatriste enfatizó que “es la primera vez que en la Argentina un presidente de gobierno insulta públicamente a un novelista y periodista”. Y añadió: “En este caso, de enorme prestigio, pues se trata de mi amigo y casi hermano Fernández Díaz”.

Pérez-Reverte alude a los comentarios de Milei en la conversación que mantuvo con Alejandro Fantino el lunes pasado, en la que aludió despectivamente a Fernández Díaz (también escritor y autor de obras como Mama o la reciente Cora) por haberse referido en sus artículos a Murray Rothbard, gurú del Presidente y promotor del “populismo de derecha” al punto de que es el título de su libro más reconocido.

“Una de las formas estúpidas de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros y notas muy pomposas, y son unos imbéciles, es decirme populista de derecha. En Estados Unidos, el liberal no es un liberal, es un socialdemócrata -dijo Milei-. Lo que nosotros llamamos liberales ellos le dicen conservadores. Por eso nosotros usamos el término libertario. Cuando Rothbard hace referencia a esto como populismo de derecha, por decirlo de alguna manera, no es populismo, sino hacer a los liberales populares. Es ser popular, no populista. Ni siquiera saben traducir bien. Son tan brutos que hasta traducen literal. Quiero con esto que el novelista este aprenda algo. Porque escribe cada pelotudez”.

Pérez-Reverte es autor de ficciones de enorme repercusión internacional, como La Reina del Sur, La piel del tambor, La tabla de Flandes y El tango de la guardia vieja, entre muchos otros. Se destaca también como filoso articulista, sin pelos en la lengua para cruzar a los políticos que lo indignan, como pasó ahora con Milei.

El Presidente le había apuntado a Fernández Díaz (sin mencionar su nombre) en medio de una andanada de ataques a periodistas, como Joaquín Morales Solá, Jorge Fontevecchia (a quien le deseó la quiebra de editorial Perfil) y Romina Manguel. Además, publicó un posteo en el que dijo que los periodistas se volvieron “profetas de la verdad” a los que no se puede cuestionar. Denunció que primero “pegan” y después “pasan factura”. Y los tildó de “corruptos, sucios, prostituidos, mentirosos y extorsivos”. También lanzó una advertencia: dijo que va a “bajarlos de esa torre de marfil” en la que, a su juicio, se encuentran.

Además de Pérez-Reverte, otro prestigioso escritor y periodista español, Juan Cruz, se solidarizó con Fernández Díaz. “El hombre este es lo que dice que son los otros. Todos sus adjetivos sirven exactamente para el. Es mala persona porque mastica mal hasta lo que no sabe”.

Informe: La Nación