MILEI ORDENA QUE SUS LEGISLADORES PRESENTEN PROYECTO PARA RECHAZAR EL AUMENTO A DIPUTADOS Y SENADORES

El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, confirmó la iniciativa. El sistema había sido implementado por el kirchnerismo en 2011

- Apenas 24 horas después de haber anunciado el aumento de cerca del 30% para diputados y senadores nacionales, la noticia no cayó nada bien en Casa Rosada por lo que el presidente Javier Milei rechazó la medida y el oficialismo confirmó que presentarán un proyecto de ley para retrotraer estos incrementos suscriptos de manera conjunta por los presidentes de la Cámara baja, Martín Menem, y de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que data del 22 de febrero pasado.

La suba puso en alerta al presidente porque fue vista por la sociedad como una señal contradictoria a la famosa frase del propio Milei ‘no hay plata’ y frente al ajuste económico que viene realizando el Gobierno desde que asumió.

Ante este malestar, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Carlos D’Alessandro, propuso que los legisladores del Congreso de la Nación devuelvan el aumento del 30%.” Nosotros no levantamos la mano para aumentarnos, el aumento vino solo. Fue un acuerdo entre los presidentes de las cámaras con el sindicato para aumentarles el salario de un 12% en febrero y un 16% en enero a los trabajadores del Parlamento, por lo cual los legisladores nos vemos favorecidos porque viene así arraigado. Basta de aumento a los políticos. Lo ideal sería que nosotros devolvamos ese dinero, que yo no tengo problemas, que me diga Menem cómo lo tengo que devolver y yo al aumento se lo devuelvo mañana y le pido a mis compañeros, a los 38 diputados de La Libertad Avanza más (José Luis) Espert que está en el grupo que hagamos lo mismo”, subrayó.

“Somos 257 diputados que lo devuelvan todos al aumento porque hay gente que la está pasando muy mal hoy, hay negocios que tienen que cerrar, hay gente que no puede comer todos los días, hay pobreza”, cerró.

El puntano contó que este mismo jueves mantuvo conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados y afirmó que “ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento que recibimos. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa”.

En el mismo sentido se pronunció su compañera de bloque Lilia Lemoine: “Es lo que corresponde. No es momento para que diputados y senadores recibamos aumento”, y aclaró que “se aprobó solamente porque de otro modo no se podía ajustar el sueldo de los demás trabajadores de la casa. Este sistema fue implementado por Cristina Kirchner. Hay que cambiarlo. Lo propuse en nuestras primeras reuniones de bloque y me alegro de que esto se lleve a cabo”.

En declaraciones radiales, más temprano Menem opinó que el Poder Legislativo no debería “ser ajeno al esfuerzo” y pidió revisar entonces los niveles salariales en los tres poderes del Estado e incluso las Legislaturas provinciales.

Promediando este jueves confirmó a través de su red social “X” que “por orden del presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011”.

Al respecto, remarcó que “los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis”.

Esta actualización en las dietas se da a partir de la denominada “Ley de Enganche” que en realidad fueron resoluciones que tomaron los presidentes de ambas Cámaras en 2011. Eso le permite a los diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso, y que se fijó en un aumento acumulativo de casi 30%, otorgado en dos cuotas de 16% en enero y 12% en febrero.

La resolución confirmando el aumento a los empleados del Congreso fue firmada por los titulares de ambas cámaras. Sin embargo, nunca se informó que los legisladores iban a quedar “enganchados” a la actualización salarial de los legislativos.

Con dicho incremento, el salario promedio de los 257 diputados y 72 senadores pasaría de $1.400.000 a 2,5 millones de pesos. Además, a ese número habría que sumarle el “plus por desarraigo” -para que los miembros del cuerpo que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires usen en pasajes tanto de ómnibus de larga distancia como de aviones- y los gastos de representación.

Quienes también rechazaron el incremento fueron los cinco diputados nacionales del Frente de Izquierda. A su ellos se sumó el diputado del Pro, Diego Santilli: “No estoy de acuerdo con el aumento en Diputados. En este difícil contexto que están atravesando millones de argentinos, no hay margen para boludeces. Por eso, redacte un proyecto para congelar los sueldos e indexarlos por la fórmula jubilatoria”.

Informe: Parlamentario.com