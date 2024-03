CONFORMAN EL COMITÉ DE CRISIS QUE UTILIZARÁ LA LEY ANTITERRORISTA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA NARCO EN ROSARIO

El anuncio lo hizo la ministra Patricia Bulltich, quien

estuvo acompañada por el gobernador Maximiliano Pullaro

y el ministro Luis Petr i

Patricia Bullrich, junto al gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Defensa

Luis Petri y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. (Foto/Infobae)

Santa Fe - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Defensa, Luis Petri, brindaron este lunes una conferencia de prensa en Rosario, en medio de una nueva ola de asesinatos en manos de sicarios y narcotraficantes, para lanzar el Comité de Crisis.

Allí Petri confirmó que en las próximas horas se enviarán efectivos y transporte de las Fuerzas Armadas a la ciudad de Rosario para brindar apoyo logístico y táctico de las fuerzas federales en la lucha contra el "narcoterrorismo".

"Necesitamos que los tres poderes del Estado se pongan de acuerdo", planteó Petri en el inicio de la conferencia de prensa junto al gobernador santafecino, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin.

"Hoy ya estamos hablando de narcoterrorismo", aseguró por su parte la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presentar el plan que se pondrá en marcha.

Además, anunció que enviarán a la Justicia el pedido para "la utilización de la ley antiterrorismo". De esta forma, a través del artículo 14 del Código Penal, "toda acción que tenga objetivo amedrentar y sembrar terror en la sociedad tendrá una doble pena".

En ese contexto, la ministra Bullrich enumeró los puntos centrales del plan que piensan implementar para ponerle freno a la violencia narco que tiene en vilo a la ciudad santafesina:

1) “Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población tenga doble pena”.

2) “Estamos enviando al Congreso la ley antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre las bandas, ajudicándoles los crímenes a todos sus integrantes; como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras. Cada integrante llevará la pena de la organización”.

3) “Enviaremos efectivos de las fuerza federales, los primeros están llegando hoy a la noche, para generar saturación y sumaremos de 2 a 4 zonas de alto riesgo en la ciudad. Vamos a trabajar con equipos especiales de investigación para conformar el árbol genealógico de las bandas que hoy actúan en Rosario. Haremos acciones de saturación en el horario crítico, de 17 a 7 de la mañana, para proteger la noche”.

4) “Trabajaremos fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos que muchas veces no está en los barrios humildes sino en los de alta capacidad económica de la ciudad. Iremos contra ellos con las procuraciones especializadas para cortarles el capital del trabajo a las organizaciones”.

5) “Solicitaremos la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas y le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales a la altura de lo que tenemos que afrontar. Queremos sacar las armas que han crecido y atentan contra la vida de la gente, tendremos reuniones confidenciales con los jueces para plantear un modelo diferente que nos permita controlar para lograr que Rosario no sea la ciudad con más armas del país”.

En una ciudad paralizada por la violencia, sin clases ni transporte, el Gobierno anunció oficialmente las medidas que se van a llevar adelante para "enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror".

Luego del acto, Bullrich será recibida por las fuerzas federales en un destacamento móvil y conversará con jefes del Ejército y con vecinos. Por la tarde, visitará a María Cecilia "Ichi" Vranicich, fiscal general de Santa Fe. Por la noche, recorrería algunas de las zonas de mayor inseguridad de la ciudad.

Además, los ministros supervisarán el comienzo del Comité de Crisis que actuará en la ciudad santafesina para "contribuir" a la prevención y control del orden urbano.

El Comité de Crisis

El Comité de Crisis que actuará en Rosario desde este lunes hasta el 9 de julio, será presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

"Vamos con toda la decisión, con los medios a disposición que los vamos a tener que mejorar porque nuestras fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, las hemos recibido con medios muy deteriorados: no tenemos autos, helicópteros, pero tendremos apoyo de las Fuerzas armadas como indica la Ley de Seguridad Interior", puntualizó la funcionaria.

Además, tanto Bullrich como Pullaro tendrán la potestad de delegar la supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a empeñarse en operaciones de seguridad interior. La primera al secretario de Seguridad, mientras que, para el segundo, al ministro de Justicia y Seguridad provincial.

Respecto a la comunicación pública de las acciones, planes y resultados que surjan como producto de las operaciones, serán brindados de manera unificada y oficial por ambos Ejecutivos.

En las últimas horas, la ciudad de Rosario fue testigo de otro acto de violencia despiadada que estremeció a la comunidad. Un playero de estación de servicio fue brutalmente asesinado a tiros por sicarios que irrumpieron en las instalaciones. Este trágico suceso se suma a una serie de crímenes vinculados al narcotráfico que dejaron a la ciudad sumida en la consternación y el temor.

El nefasto incidente se produce en un contexto ya marcado por la sangre derramada: dos taxistas perdieron la vida en circunstancias similares y un colectivero se debate entre la vida y la muerte tras un ataque perpetrado en días recientes. La sombra del narcotráfico planea sobre estos actos atroces, aunque las autoridades sostienen que las víctimas no tienen conexión directa con el crimen organizado.

La Justicia emprendió una investigación en busca de esclarecer estos crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. Como resultado de allanamientos realizados en diversos puntos de la ciudad, se efectuaron numerosas detenciones, incluyendo la aprehensión de un menor de edad en relación con los homicidios y el ataque al colectivero.

Los hechos macabros no dejan lugar a dudas sobre la brutalidad con la que opera el narcotráfico en la región. Dos taxistas fueron ejecutados con disparos en la cabeza y abandonados dentro de sus propios vehículos en un lapso de menos de 24 horas. Posteriormente, el conductor de un trolebús sufrió un destino similar, encontrándose ahora en estado crítico.

La escalada de violencia parece no tener fin. Recientemente, un nuevo ataque dejó al playero de la estación de servicio sin vida, con tres impactos de bala. El hallazgo de un mensaje dirigido a las autoridades locales, junto al cuerpo sin vida, deja entrever la intención mafiosa detrás de estos actos:

"Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes".

