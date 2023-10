PRONUNCIAMIENTO DE LA UCR /«NINGUNO DE LOS CANDIDATOS GARANTIZA UN FUTURO DE PROGRESO PARA LA ARGENTINA»

Dirigentes del Comité Nacional del radicalismo no apoyarán

a Massa ni a Milei en el balotaje y criticaron duramente

a Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Gerardo Morales encabezó la reunión del Comité Nacional de la UCR donde se

definió no apoyar a ninguno de los candidatos que van al balotaje.



Nacionales

- Durante el encuentro de los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) definieron no apoyar a ninguno de los dos candidatos que competirán en el balotaje del 19 de noviembre: Sergio Massa y Javier Milei.

De esta manera se impuso la mirada de varios dirigentes nacionales que sostuvieron que no debía tomar postura el partido, a diferencia de Patricia Bullrich y Luis Petri, los cuales este mediodía salieron a bancar al candidato libertario.

"La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina", sostiene el documento que se difundió desde el radicalismo para tomar una postura similar a la de la Coalición Cívica.

Además, tuvieron duras palabras con los dos candidatos que alcanzaron el balotaje: "Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina", consideraron sobre el contendiente oficialista.

Sobre Javier Milei, apuntaron que "se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio".

"La Unión Cívica Radical agradece el acompañamiento de los millones de argentinos que a lo largo de país acompañaron nuestras propuestas y rechazamos posiciones unilaterales inconsultas que no expresan los valores de Juntos por el Cambio", sostuvieron en un claro mensaje hacia dentro de la coalición.

Con la mirada puesta en la elección de noviembre, el documento plantea que "los argentinos votaron, y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia".

Críticas a Bullrich y Macri

Luego de la lectura del documento completo por parte del presidente del Comité, Gerardo Morales, tanto él como Martín Lousteau respondieron preguntas de los periodistas presentes.

"Me sorprendió mucho lo de Patricia, teníamos convocada una reunión para mañana y ahora se levantó, teníamos que discutir la posición de la coalición y ni siquiera me llamó, ella no es nadie para hablar por los más de 6 millones de votantes. Me parece muy mal, tanto ella como Mauricio Macri son los principales responsables, no se qué acuerdos habrá hecho con Milei, me da mucha vergüenza ajena, entiendo que están fuera de la coalición", sostuvo Morales.

Además, agregó: "Es una falta de respeto al radicalismo por todo lo que dijo Milei sobre nosotros, es una falta de respeto de Patricia que no perdonamos, se ha roto la toma de decisiones, ponen en riesgo la continuidad, nosotros apostamos al espacio opositor y responsable".

"Considero que Bullrich y Macri están fuera de la coalición, abandonaron la toma de decisión colectiva", agregó Lousteau. "Cuando la gente vota nos adjudica un rol, el rol es de oposición, Juntos por el Cambio debe seguir en esa postura".

“Lo de Luis Petri también es sorprendente, pero bueno, acá el tema es quiénes han tomado la decisión. Molesta mucho, se ha roto la usina de toma de decisiones, está quebrada. Este alejamiento de Mauricio y de Patricia ponen en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio”, agregó Morales.

Sobre el ex compañero de fórmula de Bullrich quien también expresó su respaldo hacia Milei, Morales dijo que “lo analizaron bastante poco”, en función de su rol “bastante secundario”.

Informe: EC, Infobae, agencias y Agensur.info