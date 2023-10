«MAURICIO MACRI SIEMPRE JUGÓ PARA MILEI Y PARA LA DESTRUCCIÓN DE JUNTOS POR EL CAMBIO, ESA ES LA VERDAD»

La líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, dijo que la decisión

de su partido es la de no apoyar a ningún candidato e

“impugnar el voto”

Elisa Carrió

Nacionales - La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri y lo acusó de haber jugado "siempre para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio".

"Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa”, lanzó la exdiputada nacional.

En diálogo con La Nación+, la chaqueña ratificó la decisión de su partido de no apoyar al libertario en el balotaje contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa: “No vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”.

La ex candidata presidencial auguró que el líder del PRO llevará a Juntos por el Cambio a su destrucción. "Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él y la pobre Patricia (Bullrich) va a cometer un error histórico", bramó.

Y profundizó: “Me di cuenta en su cara, y su zona oscura. Se lo dije a (el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica) Maxi (Ferraro) y a Maricel (Etchecoin): lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio (Rodríguez Larreta), entregarla a Patricia e irse con Milei”, insistió.

Además, consideró que "el kirchnerismo ya ganó" al haber logrado la reelección de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y volvió a resposabilizar a Macri por la derrota, ya que lo acusó de haberse "equivocado en la estrategia, pelearse con (Diego) Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador".

De cara al balotaje de 19 de noviembre, Carrió remarcó: “Hay que impugnar el voto, y el que quiera votar que se haga responsable, porque está avalando”.

"Una parte del PRO tiene nuestra posición y el radicalismo está imposibilitado de actuar en uno u otro lado porque violaría sus principios republicanos”, afirmó.

Y concluyó: "La causa republicana permanece, los hombres y mujeres pasan".

Confirmación de Ferraro

La Coalición Cívica-ARI ratificó su decisión de no apoyar a ninguno de los dos candidatos presidenciales que disputarán el balotaje, Sergio Massa y Javier Milei, y subrayó que van a "anular el voto".

"La Coalición Cívica no va a apoyar a Massa ni a Milei: vamos a anular el voto", sostuvo el presidente del sello opositor, Maximiliano Ferraro.

Al fundamentar la decisión de no inclinarse por ninguno de los dos postulantes, el diputado nacional explicó: "Elisa Carrió y la Coalición Cívica somos quienes más denunciamos a Massa y al kirchnerismo a lo largo de todos estos años, cuando muchos callaban o miraban para otro lado".

"Tampoco vamos a acompañar un salto al vacío con gente incompetente que propone venta de órganos, libre portación de armas y el no respeto a los derechos humanos más elementales", continuó.

Luego de la dura derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales del pasado domingo, Ferraro señaló que desde el espacio liderado por Carrió habían planteado "una estrategia que no fue escuchada".

Informe: NA y Agensur.info