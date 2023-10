PATRICIA BULRRICH ANUNCIA QUE RODRÍGUEZ LARRETA SERÁ SU JEFE DE GABINETE SI LLEGA A LA PRESIDENCIA

“Queremos mostrarle a la sociedad argentina que estamos

listos para agarra el país desde el fondo del pozo”, dijo

la candidata de JxC

Patricia Bullrich, flanqueada por Luis Petri y Horacio Rodríguez Larreta, anunció que

este último será su jefe de Gabinete si llega a la Presidencia. (Foto/NA)

Nacionales - La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, confirmó que designará a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete en caso de llegar a la Casa Rosada y destacó que así le dará "un rol concreto en la cancha" al saliente mandatario de la Ciudad.

“Hay una sola fuerza política capaz de llevar adelante el cambio, que debe tener el poder suficiente para consolidarse y no tener extorsiones y aprietes. Sabemos de la profundidad de la crisis y del caos que hay en la Argentina. Estoy decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de Gabinete de Ministros de Nación”, afirmó Bullrich.

En una conferencia junto a Larreta y su candidato a vicepresidente, Luis Petri, Bullrich consideró: “Este anuncio es mucho más que un anuncio electoral, es mostrarle a la sociedad argentina que Juntos por el Cambio está listo para agarrar el país desde el fondo del pozo, por eso estamos convocando a los que más experiencia y más capacidad de gestión tienen”..

La ex ministra de Seguridad señaló que aspira a "que la gente pueda ver el cambio en la realidad, no en los libros, sino que lo van a poder ver en el día a día". "Tenemos que ser un equipo que meta goles todos los días", añadió.

Y, al dirigirse a Rodríguez Larreta, continuó: "Agradezco que hayas aceptado este lugar, un rol concreto, determinado, el que has ejercido con tanta capacidad (en la Ciudad) y que a nivel nacional lo vas a ejercer con la capacidad que has demostrado siempre".

Desde el Jardín Botánico, donde se realizó el anuncio, Rodríguez Larreta expresó: "Agradezco la oportunidad de ser jefe de Gabinete cuando seas Presidenta, a partir del 10 de diciembre. Sos la persona capacitada, que tiene la convicción, el coraje, la fuerza y la capacidad para llevar adelante el cambio y la transformación que la Argentina necesita".

Al ser consultada sobre el momento elegido para dar a conocer la designación, Bullrich explicó: "Hay que ser tiempista en una elección, hay que saber cuándo hacer los anuncios que generan confianza fuerte en la sociedad, que en esta última semana está definiendo su voto y ver al equipo de Juntos por el Cambio fortalecido con la incorporación en la cancha del futuro Gobierno de Rodríguez Larreta es el tiempo oportuno".

