Patricia Bullrich estuvo en Salta y Tucumán, en la última

parte de su gira por el interior del país antes de

las elecciones generales

Patricia Bullrich en la provincia de Salta, en el tramo final de su campaña electoral

por distintas provincias del país. (Foto/NA)

Salta - La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, continuó con su recorrida por el interior del país y acusó al oficialismo de generar “un pozo más profundo todos los días”.

“Venimos advirtiendo que el Gobierno está generando un pozo más profundo todos los días y dejando una crisis enorme. No existe la posibilidad de no tener inflación si uno gasta, gasta y gasta”, aseguró Bullrich en relación a las iniciativas del ministerio de Economía para paliar la inflación.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad dijo que van a “demoler la inflación” con medidas concretas como un “primer presupuesto” que resuelva el problema fiscal. “Cuando uno no tiene déficit, no necesita endeudarse o imprimir moneda”, explicó.

A su vez, Bullrich manifestó que desde el 10 de diciembre, si es elegida presidenta, habrá “austeridad total, todo el gasto político, todos los ‘Chocolates’ de la vida, afuera… no tendremos contemplación contra todos los nombramientos que han hecho para mantener la guarida de La Cámpora”.

En su recorrida por las provincias de Salta y Tucumán, la postulante presidencial estuvo acompañada por el presidente del PRO y diputado nacional, Federico Angelini; el candidato a diputado nacional y coordinador político para el interior Damián Arabia; y distintos intendentes, diputados, legisladores y concejales locales.

Cierre de campaña

La candidata a presidente adelantó que cerrará la campaña en Lomas de Zamora como “símbolo de lo que significa, no un error de Martín Insaurralde, sino una matriz de corrupción que hace años viene saqueando el país”.

Por otro lado, durante su última recorrida, Patricia Bullrich mencionó que pasará por Río Cuarto, al sur de Córdoba; en la ciudad santafesina de Venado Tuerto; y en la Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo un acto importante.

En el caso de las “ciudades segundas” donde estará, explicó: “Ahí hubo un voto que nos sorprendió y que creemos que es totalmente recuperable para Juntos por el Cambio”.

Por lo pronto, la referente actual de Juntos por el Cambio irá a Comodoro Rivadavia, Chubut, con el objetivo de “juntar toda la Patagonia” en un congreso donde tratará los temas locales “que pueden generar un fuerte impacto sobre la economía argentina”. Al respecto, destacó la posibilidad de “liberarla” “a partir de bajar la inflación, y trabajar con el potencial que tiene el petróleo y el gas en nuestro país”.

Informe: NA y agencias