OBLIGAN A LA ARGENTINA A NEGOCIAR PARA EVITAR PAGAR U$D 16.000 MILLONES POR LA EXPROPIACIÓN DE YPF EN 2012

La jueza Loretta Preska, de Estados Unidos, volvió a

fallar contra nuestro país en el juicio del fondo Burford.

El Gobierno apelará el fallo

- La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, en EEUU, volvió a fallar en contra de la Argentina, que se encamina a tener que negociar con el fondo inglés Burford cuál es la compensación por la expropiación de YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Si bien Preska no fijó una cifra, optó por el peor escenario para el país, que ya había sido encontrado culpable de expropiar mal la petrolera. Eso quiere decir que decidió que el esquema de compensación económica que propuso la querella era el adecuado: Burford, un estudio que cotiza en la bolsa de Londres y se especializa en comprar juicios, negocias con ellos y litigar durante años por los beneficios económicos, dijo que el resarcimiento debe rondar los USD 16.000 millones; el Estado argentino, en tanto, indicó que esa cifra es de USD 5.000 millones.

Con anterioridad, la jueza ya había sido encontrado culpable a la Argentina de expropiar mal la petrolera a fines de marzo del corriente año. En esa oportunidad falló contra la Argentina en el juicio que le había iniciado el fondo Burford Capital por la estatización de YPF. Luego de ocho años de litigio, determinó que el país -y no la empresa- debía pagar una indemnización en tanto los demandantes tenían derecho a una sentencia sumaria por incumplimiento de contrato.

En ese juicio que duró tres días, la juez Loretta Preska sentenció que hubo "mala praxis expropiatoria" por parte del Estado Argentino y por este motivo el país debía abonar a la parte demandante.

Cómo fue la expropiación de YPF

En el año 2012, el Gobierno de Cristina Fernández definió la intervención de la empresa petrolera que hasta el momento gestionaba el grupo Eskenazi, con participación mayoritaria de la española Repsol y procedió a una expropiación parcial a través de una ley,

La expropiación se llevó a cabo al declarar a YPF como una empresa de utilidad pública sujeta a expropiación.

La operación no estuvo exenta de polémicas y generó una crisis diplomática entre Argentina y España, en tanto el gobierno español consideró la acción como una agresión a sus intereses. Por su parte, el gobierno argentino argumentó que Repsol no había invertido lo suficiente en YPF y que no había cumplido con los compromisos para aumentar la producción. Como parte de la expropiación, Argentina indemnizó a Repsol con US$5.000 millones.

El Gobierno apelará el fallo

El Gobierno Nacional informó que apelará el fallo de la jueza Loretta Preska en contra de la Argentina y la obliga a tener que negociar con el fondo Burford la cifra de la compensación por la expropiación de la empresa YPF en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

Así lo informó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, a través de sus redes sociales, donde expresó que el presidente Alberto Fernández tomó la determinación de instruir a la Procuración del Tesoro para que apele la decisión de la jueza a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan.

"El Gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El Presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro", expresó desde su cuenta de X

En la misma línea, la vocera resaltó: "Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres".

Preska, quien había declarado culpable a la Argentina de expropiar erróneamente la petrolera, decidió otorgarle la razón a Burford respecto al resarcimiento que ronda, en teoría, en los US$ 16.000 millones.

Informe: Infobae, NA, agencias y Agensur.info