MENDOZA / ALFREDO CORNEJO TRIUNFA EN LAS ELECCIONES PROVINCIALES Y SE CONVIERTE EN EL NUEVO GOBERNADOR

El candidato de Cambia Mendoza (JxC) se convertirá en

el primer mandatario mendocino en volver a ocupar

el cargo desde 1983

Patricia Bullrich celebró el triunfo de Alfredo Cornejo, en Mendoza, junto a otros

dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio. (Foto/La Nación)

Mendoza - Alfredo Cornejo ganó este domingo las elecciones y volverá a gobernar Mendoza -tal como lo hizo entre 2015 y 2019- luego de imponerse a su principal retador, el diputado del PRO Omar de Marchi, quien se postuló al frente de la La Unión Mendocina (LUM).

El senador nacional y candidato de Cambia Mendoza, versión local de Juntos por el Cambio (JxC), revalidó lo hecho en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) mendocinas del 11 de junio, donde su fuerza había ganado la pulseada relegando al segundo lugar al legislador que protagonizó la ruptura de JxC en la provincia en abril pasado.

Con el 79,79% de las mesas escrutadas, Cornejo se alzó con el 40,07% de los votos, mientras que De Marchi cosechó un 29,32%. En tercer lugar, lejos de la disputa central, quedó el peronista Omar Parisi, quien obtuvo el 14,81% de los sufragios. Cuarto y quinto puesto fueron ocupados por Mario Vadillo, de Partido Verde, y Lautaro Jiménez, del Frente de Izquierda.

De esta manera, el exgobernador mendocino, acompañado por la diputada del PRO Hebe Casado, sucederá a quien lo reemplazó en 2019, el actual mandatario Rodolfo Suarez, y extenderá al menos cuatro años más la hegemonía de la Unión Cívica Radical (UCR) en un distrito que gobierna ininterrumpidamente desde 2015. Será, además, el primer mandatario mendocino que vuelve a ocupar el cargo desde 1983.

Primeras palabras de Cornejo

“Es un honor personal, me llena de orgullo, pero me genera compromiso, mucho más compromiso del que ya tengo por el servicio público, al que amo, al que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido con un equipo que sin duda alguna me sobrepasa a mí”, fueron las primeras palabras de Alfredo Cornejo en el búnker de Cambia Mendoza armando en el Hotel Raíces Aconcagua.

Acompañado por el gobernador Rodolfo Suárez y la vicegobernadora electa, Hebe Casado, Cornejo reconoció que “vamos a poner todo de nosotros, todo para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos que con mucho esfuerzo, muchísima gente con el liderazgo del gobierno provincial tenemos en Mendoza”.

“Lejos del óptimo que queremos, lejos del óptimo que quiere la mayoría de los mendocinos, pero más cerca que la mayoría de las provincias argentinas. Con orgullo reivindicamos nuestra cultura cívica, nuestra personalidad de montañeses”, expresó.

Pasadas las 21.40, Cornejo subió al escenario del búnker de Cambia Mendoza para agradecer el apoyo de los mendocinos, prometerles redoblar esfuerzos en la gestión provincial y enviarle un fuerte apoyo a Patricia Bullrich, de pie a su lado. “Queremos un cambio seguro en la Argentina, que no corramos el peligro de volver al populismo en muy poco tiempo”, dijo, en respaldo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio y para advertir sobre los riesgos que representaría una victoria nacional de Javier Milei, al que no nombró.

Al tomar la palabra, Bullrich destacó que Juntos por el Cambio es la única fuerza que enfrentó al kirchnerismo y le arrebató espacios de poder en las elecciones provinciales. “Con Entre Ríos, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que vamos a ganar [el 22 de octubre], vamos a construir un triunfo importante para gobernar la Argentina”, se envalentó. “Vamos a un país ordenado: la Argentina necesita orden económico. Vamos a atacar la inflación, a sacar el cepo, a terminar con esta locura de tener importaciones discrecionales y a terminar con el cierre de las exportaciones”, añadió.

Informe: Los Andes, LN, agencias y Agensur.info