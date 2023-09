CANDIDATOS Y DIRIGENTES POLÍTICOS REPUDIAN DICHOS DE REFERENTE EDUCATIVO DE JAVIER MILEI QUE BANALIZÓ EL HOLOCAUSTO

Martín Krause habló sobre la “falta de eficiencia de

los argentinos” y dijo, como ejemplo, que “si la Gestapo

hubiera sido argentina, habrían muerto menos judíos”

Martín Krause

Nacionales - Las candidatas a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y del Frente de Izquierda Unidad (FIT), Myriam Bregman, repudiaron este viernes en las redes sociales los dichos de Martín Krause, posible responsable del área de Educación en un eventual gobierno de Javier Milei, presidenciable de La Libertad Avanza (LLA), quien generó gran controversia con una frase sobre el Holocausto al decir que “si la Gestapo hubiese sido argentina habría matado a muchos menos judíos”.

“Este es un bárbaro”, sostuvo la exministra de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, mientras que la diputada nacional del FIT apuntó contra el partido libertario y dijo: “Lo que falta es que digan que la apropiación de casi medio millar de bebés en la Argentina fue poco eficiente”.

La intervención del eventual secretario educativo de Milei se viralizó rápidamente en las redes sociales y causó todo tipo de comentarios en forma de repudio. “La DAIA condena la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei, y alerta sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público", expresaron desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en un comunicado.

Además, la exdiputada radical Silvana Giudici recordó que el propio candidato presidencial de La Libertad Avanza sostiene causas contra Elisa Carrió -líder de la Coalición Cívica- y los periodistas Pablo Duggan, Débora Plager y Fabián Doman por banalización del Holocausto "mientras sus dirigentes alaban la gestapo alemana".

"Un diputado nacional y candidato a presidente no debe sostener demandas contra periodistas. Retire las denuncias ya! Repudio total a la brutalidad de este referente de LLA, Krause", agregó Giudici.

Además, Carlos Maslatón, analista financiero y autodenominado "ex puntero político de Milei", condenó los dichos del docente y escribió: "Lo conozco desde 1980, de la congregación de liberales del Proceso de Benegas Lynch. No pueden evitar ser desubicados, analizar el nazismo desde la eficiencia en la matanza de judíos. No es nazi no, tienen el cerebro arruinado. Y no es operativo".

En tanto, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno en apuntar contra las declaraciones del integrante del Consejo Académico de Libertad y Progreso. “En primer lugar, banalizó el Holocausto y humilló al pueblo argentino. ¿No había una analogía mejor ? Perverso y siniestro”, apuntó el jefe de Gabinete.

Por su parte, el diputado nacional José Luis Espert también condenó fuertemente la frase de Krause. “Sos una bestia humana, Martín Krause.Es tan repudiable lo que decís que el que me repugna sos vos”, disparó el legislador de JxC.

Lo que dijo Krause

Martín Krause, posible secretario de Educación de un eventual gobierno de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, realizó una polémica comparación al usar como ejemplo a la Gestapo, policía secreta oficial de la Alemania Nazi, con la supuesta "falta de eficiencia" de los argentinos.

El doctor en Administración de Empresas en la Universidad Católica de La Plata participó de un debate organizado por "Argentinos por la Educación" y la Universidad Torcuato Di Tella donde fue consultado por el plan educativo del líder libertario, donde expresó que se buscará "liberar la capacidad de que la gente pueda ofrecer servicios educativos de todo tipo".

En medio de su relato, sin que nadie le haya hecho una pregunta sobre el tema, se refirió a la fuerza de seguridad del nazismo para quejarse de que no se cumplen los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAPS), los que se establecen a partir de los acuerdos entre el Ministerio Nacional y las jurisdicciones, alcanzados en el Consejo Federal de Educación.

"Porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Esto me hace pensar un poco: imagínense si la Gestapo hubiera sido argentina, ¿no hubiera sido mucho mejor? En vez de matar seis millones de judíos, seguramente eran mucho menos porque hubiera habido coimas, ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos...", expresó Krause. "Pero eran alemanes. Ese es el problema que hubo", destacó.

"El hecho de que seamos muy malos aplicando un sistema u otro no habla de la esencia. Lo que está mal es el sistema obligatorio y compulsivo", agregó.

Disculpas

A través de una entrada en la página web de la Universidad Francisco Marroquin (UFM), Krause pidió disculpas por sus declaraciones en un breve escrito titulado "Sobre la banalización del Holocausto".

"En una reunión realizada en la Universidad Di Tella para discutir propuestas para el sistema educativo presenté un ejemplo que buscaba mostrar que nos conformamos con la existencia de ciertas normas que buscan controlar el contenido de la educación si es que simplemente no las cumplimos", comenzó diciendo.

"El ejemplo hizo mención al Holocausto de una forma que banaliza ese dramático acontecimiento, por lo que pido las disculpas correspondientes y agradezco a quienes me lo señalaran", cerró.

Informe: LN, Perfil.com, agencias y Agensur.info