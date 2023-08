ANÍBAL FERNÁNDEZ Y AXEL KICILLOF CONFIRMAN QUE EN VARIAS ZONAS HUBO SAQUEOS Y ASEGURAN QUE «NO SON ESPONTÁNEOS»

Tanto el ministro de Seguridad como el gobernador

bonaerense afimaron que “hubo falsas denuncias

y movilizaciones por redes sociales”

Uno de los hechos más graves ocurrió en un súper del partido bonaerense de Moreno

donde vaciaron y destrozaron todo el local. (Foto/NA)

Nacionales - El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a los robos estilo saqueos que hubo en distintos puntos del país y consideró que "no es una casualidad, no son espontáneos", a la vez que advirtió que hay "una vocación de generar alguna suerte de conflicto". Además, contradijo a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien había responsabilizado al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de incentivar estos hechos.

"Entiendo que no es una casualidad, no es un tema como el que alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que quizás no querían tomarlas pero la desesperación los llevaba a ello", sostuvo el funcionario nacional.

Y continuó: "Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto y nosotros tratamos de impedirlo. Aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos y serán presentados a la Justicia".

En declaraciones a la prensa, el integrante del Gabinete señaló que "si hay cosas por reclamar, hay que prestar atención".

Para Aníbal Fernández, se trata de hechos tipificados como "robo en poblado y en banda".

Al ser consultado sobre quién estaba detrás de estas situaciones, a partir de una publicación en redes sociales que hizo Cerruti y que fue compartida por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad aseguró: "Si hubo gestos de la política y de algunos candidatos o representantes de los candidatos, que lo digan y lo presenten a la Justicia. Si yo lo tuviera, lo haría".

Además, anticipó que se establecerá un "comando específico para tratar este tema en todo el Conurbano" y subrayó: "Buscaremos la vuelta para estar en todos los lugares".

"Están buscando un conflicto", lanzó el referente peronista, quien remarcó que este tipo de robos planificados "no es por hambre".

Kicillof confirma saqueos y detenciones

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la ola de robos en el Conurbano bonaerense. "Hubo falsas denuncias y movilización en redes sociales", admitió y confirmó que hay 94 detenidos. En la conferencia de prensa del mediodía de este miércoles, estuvo presente el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien amplió los detalles sobre la situación.

En contacto con los medios, Kicillof dio un informe pormenorizado sobre los hechos ocurridos durante el fin de semana en varios distritos de Buenos Aires. "La situación arranca el fin de semana en Mendoza, Neuquén y Córdoba. Aquí, en la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con falsas denuncias y falsas imágenes, como que estaban ocurriendo en el conurbano bonaerense situaciones vinculadas con robos y con violencia", dijo el gobernador.

El gobernador bonaerense informó este miércoles al mediodía que hay 94 detenidos "en manos de la justicia" por los intentos de robos en supermercados del conurbano bonaerense y dijo que se encuentra en comunicación permanente con intendentes para "fortalecer la seguridad" en esa zona.

El detalle lo brindó a la prensa tras una reunión que mantuvo con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni en el comando de Puente 12 en el partido bonaerense de La Matanza. Moreno, Merlo, Tigre, Pilar, Escobar, José C. Paz y Tres de Febrero son algunos de los partidos bonaerenses donde se produjeron este tipo de hechos que "fueron organizados" en el marco de una "campaña masiva por las redes sociales", manifestaron las autoridades de la Provincia.

Si bien el martes a la noche el propio Berni mencionó que eran 36 los detenidos, esa cifra se actualizó a 56 personas, y entre ellas hay varios menores de edad, según informaron voceros de la Gobernación.

En ese sentido, Kicillof detalló que "hubo falsas denuncias y movilización a través de redes de cosas que no estaban ocurriendo en nuestra Provincia". El mandamás bonaerense contó que estuvo reunido con los intendentes bonaerenses, siguiendo los eventos.

"Ayer tuve una larga reunión con todos los intendentes de la provincias. Sólo en José C Paz nos llegaron imágenes de que estaban ocurriendo robos en un comercio de electrónica y otro de ropa, incluso con intervención de algunas figuras políticas de otros espacios, y era mentira, eso nunca ocurrió en José C Paz", manifestó Kicillof, quien señaló a la oposición por usar estos hechos para especular con el "clima social". "Hubo un trabajo de instalar la cuestión cuando no ocurría", remarcó.

Informe: Ámbito.com, NA, agencias y Agensur.info