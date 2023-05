Tras el fallo de la Corte Suprema de suspender las

elecciones, José Luis Gioja culpó al gobernador sanjuanino

por su “desesperación por mantenerse en el poder”

José Luis Gioja

San Juan - El diputado nacional y precandidato a gobernador de San Juan José Luis Gioja responsabilizó al actual mandatario, Sergio Uñac, por la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones que iban a desarrollarse el próximo domingo y atribuyó su búsqueda de reelección a su "desesperación por mantenerse en el poder".

En un duro comunicado, el vicepresidente segundo de la Cámara baja habló de "la mezquindad" del gobernador que "en su desesperación por mantenerse en el poder intenta rapiñar lo que la preferencia del pueblo ya le ha negado en todas las encuestas serias que conocemos".

En estas elecciones, cuya fecha deberá ser reprogramada, Gioja protagoniza una ríspida interna con Uñac por el control del PJ sanjuanino y por la gobernación. Lejos quedó el tiempo en que Uñac lo acompañó como vicegobernador entre 2011 y 2015.

"Las maniobras rastreras por mantenerse en el poder nos han llevado a sufrir este episodio vergonzoso de judicialización y la consecuencia más vergonzosas aun de aprovecharse de ello para desdoblar elecciones, incurrir en un sideral gasto para el presupuesto provincial y obligar a nuestro pueblo a ir a las urnas a votar sólo una parte de los candidatos”, lanzó el ex mandatario sanjuanino.

Según dijo, "hacerse la víctima no lo convierte (a Uñac) en víctima, sino en victimario" ya que "armado de capricho y soberbia, ha permitido que se pisoteara nuestra Constitución en su artículo 185, el que indica expresamente que las elecciones de legisladores provinciales deben ser simultáneas como las de Gobernador y Vice".

El máximo tribunal del país suspendió los comicios a gobernador y vice tras hacer lugar a una medida cautelar que impugnó la candidatura del mandatario local, Sergio Uñac, quien cumplió dos mandatos como gobernador de San Juan y ahora busca el tercero, aunque previamente, entre 2011 y 2015, había sido vicegobernador, por lo que el candidato a gobernador de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, presentó la impugnación alegando de que sería un cuarto mandato y no un tercero.

Uñac, que suena con proyección nacional, impuso su mayoría en el Parlamento de San Juan en diciembre de 2021 al derogar las PASO locales e impulsar una nueva ley de lemas bautizada como Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad). En la interna peronista, su antecesor José Luis Gioja estaba dando una pelea fuerte con un discurso en donde asimilaba al gobernador con el fracaso de las políticas económicas del presidente.

En la mañana del último miércoles, Uñac cuestionó el fallo de la Corte y anunció que mantendrá el pie las elecciones del próximo domingo pero exceptuando la votación de las boletas para gobernador y vice.

En un particular pasaje de su discurso, mencionó a “los capitalinos” que “están confundiendo mansedad con estupidez” y aclaró que “los sanjuaninos somos mansos, pero no tenemos esa otra característica". No quedó claro, sin embargo, si se refería a los cortesanos o a los habitantes de la Capital Federal. La semana pasada, el gobernador formoseño Gildo Insfrán también se había referido a los porteños pero en un tono más belicoso, al calificarlos como “hijos de su madre”.

Informe: NA, agencias y Agensur.info