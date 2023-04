Cristina Kirchner no dio precisiones sobre si será o no

candidata presidencial. Después se refirió a la dolarización

y criticó con dureza a Javier Milei

Cristina Kirchner, al llegar al acto que se realizó en el Teatro Argentino

de La Plata, donde habló ante sus militantes. (Foto/NA)

Nacionales - La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió a sus militantes que "no se hagan los rulos", en referencia a que habrá que esperar para saber si será o no candidata presidencial este año. "Tranquilos, tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces", resaltó la titular del Senado en el inicio del acto en el Teatro Argentino de La Plata.

La expresidenta volvió a utilizar la frase de los "rulos", luego de hacerla popular en 2011, cuando no había decidido todavía si iba a competir por la reelección. La usó nuevamente en 2015.

El mensaje de la vicepresidenta fue la respuesta al "Cristina Presidenta" que le cantaron los presentes en el inicio de la clase magistral que encabezó en el tradicional teatro platense.

En ese mismo escenario, Cristina Kirchner anunció que iba a ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires en el año 2005.

Dos años más tarde, en 2007, tras un largo coqueteo del entonces presidente Néstor Kirchner con la frase "Será pingüino o será pingüina", la entonces senadora confirmó que sería ella la que competiría por la presidencia en octubre de ese año.

En base a esas experiencias, la militancia esperaba una señal de parte de la ex mandataria para saber si había revisado su negativa a postularse este año, luego de haber dicho en diciembre pasado que no iba a ser "candidata a nada".

Dolarización

Cristina Kirchner rechazó la dolarización que propone el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, al señalar que es "peor que la Convertibilidad", y al respecto recordó que esa receta que se aplicó en la década del 90 en el país "fracasó".

"La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización. Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”, destacó.

En esta línea, la jefa del kirchnerismo negó que la dolarización suponga "la solución de la inflación", y puso como ejemplo Ecuador, donde pese a tener al dólar como moneda de curso legal, entre 1999 y 2022 el alza general de precios subió al 355%.

"En la Convertibilidad no solamente estallaron los patrimonios de los que tenían en los bancos sino que estuvieron a punto de fundirse las empresas argentinas", recordó Cristina Kirchner.

"Cuando reflotan estas teorias que han sido muy dañinas para el conjunto de la sociedad uno se pregunta cómo es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que estalló en la Argentina 20 años antes", rezongó.

Para la vicepresidenta, "es como una Argentina circular que vuelve sobre sus fantasmas y sus viejos fracasos"

"No me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro. No por favor", suplicó.

Y comparó a Juntos por el Cambio con el gobierno de la Alianza que gobernó entre fines de 1999 y fines de 2001: "Los dirigentes del otro sector político, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno también son funcionarios por los que la gente pidió ´que se vayan todos´”.

En tanto, Cristina Kirchner apuntó contra el acuerdo contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que "es inflacionario".

“Estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años y los dirigentes del otro sector político, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno también son funcionarios por los que la gente pidió que se vayan todos”, recalcó.

“Mamarracho”

La Vicepresidenta también apuntó contra el diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y sin nombrarlo lo tildó de "mamarracho".

La titular del Senado afirmó que es la única dirigente del país "condenada, proscripta e intentada asesinar".

En ese sentido, apuntó a "los mamarrachos que dicen que la casta tiene miedo", y expresó: "Si nunca te pasó nada ¿de dónde te tenemos miedo? Caradura".

"Miedo tengo porque mis nietos tengan que crecer en un país tan injusto. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar", agregó Cristina Kirchner.

La ex jefa de Estado se expresó así sobre el dirigente libertario, a quien también sin nombrar cuestionó por su propuesta de dolarizar la economía de la Argentina.

Informe: NA y Agensur.info