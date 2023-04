El juego de Larreta, Massa en tiempo de descuento y la batalla final de Alberto y Cristina

Por Analía Argento

La reunión fue tensa y la filtró el macrismo. Mauricio Macri recibió a Martín Lousteau para discutir el futuro electoral de la cuna del PRO. El senador le advirtió que bajar el nivel de confrontación exige una PASO porteña en igualdad de condiciones dentro de Juntos por el Cambio. Le propuso una elección 'concurrente', un desdoblamiento de la elección de jefe de gobierno aunque el mismo día que la nacional y con urnas y cuartos oscuros separados. Propuso copiar a Salta, Neuquén capital y Santa Fe donde hubo dos elecciones simultáneas aunque por la utilización de la boleta única para la disputa local.

Macri no usó eufemismos ni sutilezas para reclamar que su primo Jorge Macri sea candidato único en la Ciudad y presionó a Horacio Rodríguez Larreta para que no lleve pegado al radical. Busca evitar la pérdida de poder y no 'regalar' su distrito. De inmediato Larreta anunció que habrá sólo un precandidato del PRO y por ende bajará la oferta que él mismo estimuló pero en un mensaje confuso compartió varias actividades con el senador.

El dilema lo resuelve el jefe de gobierno porteño que con la potestad que le otorga el Código Electoral de la Ciudad establecerá al mismo tiempo la forma de las Primarias y su identidad.

En paralelo Patricia Bullrich lanza casting de vice al interior de la UCR y 'roba' apoyos, como el de Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás hasta hace poco larretista. ¿Habrá fórmula cruzada entre Larreta y Gerardo Morales con apoyo de Elisa Carrió? Es la aspiración de Evolución, el espacio de Lousteau-Emiliano Yacobitti que se entusiasma en Córdoba con el postmacrismo de Luis Juez-Rodrigo de Loredo y en Santa Fe con Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, dos provincias con las que aspiran a ampliar las gobernaciones antiperonistas de Mendoza, Jujuy, Corrientes y CABA.

El jefe de gobierno de la Ciudad viene dando señales desde 2021 cuando a pesar de la presión de Macri sostuvo la mudanza electoral de Diego Santilli a Buenos Aires. Este año impuso alianzas y candidatos a la gobernación de Tucumán y en La Rioja a Felipe Álvarez, un diputado con bloque propio y ADN peronista. Sus amigos le piden que no copie a Alberto Fernández que no pudo, no supo o no quiso cortar el cordón umbilical con Cristina Kirchner y paga las consecuencias.

Ella y Macri "son lo mismo" , repiten los radicales que quieren más larretismo y menos macrismo y que esperan que Morales acompañe y que se detenga el avance de Bullrich y Javier Milei.

El plan jubilatorio para el exPresidente no es sólo un deseo del radicalismo aunque Macri supo convertir su renunciamiento a una candidatura presidencial en un acto virtuoso y una fortaleza. "Si las encuestas lo daban ganador no se bajaba", insisten desde Juntos por el Cambio en un diagnóstico compartido con el kirchnerismo y el Gobierno.

La lapicera de Rodríguez Larreta

El dilema de Larreta tiene fecha de vencimiento como varias definiciones que faltan en todos los partidos. En la UCR le advierten que son la fuerza que les garantiza gobernabilidad y esperan más lugares en las listas legislativas en detrimento de los espacios para el macrismo puro.

Las internas en el PRO y el empoderamiento de la UCR le dan mayor competitividad a la oposición. Ya ocurrió en 2021 con la ampliación de ofertas, una visión de la que el oficialismo carece. Por el contrario el Frente de Todos tiene demasiados precandidatos y a excepción de Cristina Kirchner, ningún líder.

El último viernes Máximo Kirchner volvió a reunir al PJ bonaerense con el objetivo de condicionar las decisiones del Presidente y este sábado por la noche La Cámpora volvió a emitir un documento contra el FMI. Alberto Fernández hizo caso omiso entusiasmado en su burbuja junto a Joe Biden.

Cristina Kirchner se encerró en su reclamo antiproscripción mientras se le escurre el poder en el Senado. Esta cronista está convencida de que ella no va a dar un paso al costado hasta que se baje el Presidente. El indicio lo dio Eduardo 'Wado' de Pedro al blanquear conversaciones para que haya dos fórmulas en el FDT.

Si no es fórmula única ¿alguien cree que una pueda ser ella y él? Imposible. En tal caso la duda es quién la representará. ¿Será Axel Kicillof, un gobernador, el ministro del Interior o Sergio Massa ? (Sobran pruebas para descartar que quiera a Daniel Scioli que entonces podría aspirar a representar el voto peronista anti K).

En increíble modo 'procastinación' el oficialismo corre en desventaja. Hasta Juan Schiaretti está en campaña e intenta la desobediencia de sus pares más cercanos, como Omar Perotti o Gustavo Bordet. Es evidente que a los intereses del oficialismo el cordobés representa lo que Milei para el PRO: resta votos como el libertario divide el voto halcón.

En el oficialismo sospechan que Schiaretti tiene un entendimiento con Macri que a su vez prefiere a Martín Llaryora como gobernador antes que a Luis Juez. Y niegan que Sergio Massa pueda volver a conversar con su otrora aliado.

Lo que está claro hoy es que Macri y Cristina empiezan a dejar de ser profetas en su tierra. La incógnita -que depende de diversidad de factores- es quién los puede heredar para ordenar el país real desdibujado entre tanta grieta y lucha interna.

El país real y la muerte de la niña J

En ese país real es donde murió J, una beba de tres meses. No era wichi ni se encontraba en alguno de los conglomerados más pobres del país. Vivía en situación de calle y falleció a metros de la Casa Rosada, en la recova del Ministerio de Economía y mientras el ministro Massa lograba que el FMI le aprobara la cuarta revisión y flexibilizara la meta de reservas.

La niña J dormía con sus padres y su hermana melliza a metros de la AFIP, de la Catedral Metropolitana, de la Bolsa de Comercio, de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de Comercio, de la Legislatura porteña, de oficinas del Gobierno de la Ciudad, en plena city porteña, a cuadras de Puerto Madero y a metros de la emblemática Plaza de Mayo que fotografían miles de turistas. ¿Cuántos pasaron o pasamos sin mirar? Hoy todos nos indignamos.

La muerte de la niña J puso la lupa sobre los sin techo que se multiplican en una ciudad que no tiene los índices de pobreza más altos del país pero que según el Indec, que justo esta semana difundió sus nuevas y dramáticas estadísticas del segundo semestre del 2022, tiene 20% de sus habitantes bajo la línea de pobreza (16.1) e indigencia (4.1). Tampoco se estaban mirando las crecientes cifras de dengue.

La definición de Massa y su día D

La otra noticia de impacto fue el fallo contra la Argentina por la reestatización de YPF. "Estamos frente a una embestida buitre que quiere volver a privatizar YPF", descargó Axel Kicillof desde la Provincia de Buenos Aires mientras resiste y se mantiene como candidato a su reelección.

En cambio Massa evitó expresarse sobre la millonaria compensación a los fondos tenedores de valores a los que favoreció la jueza Loretta Preska. Algunos creen que no le preocupa porque así como ese proceso tomó siete años, la apelación argentina iniciaría un proceso judicial de por lo menos otros cinco. Aún en el peor escenario, en caso de que se confirmara la decisión del tribunal, quien debería pagar no sería el próximo Presidente sino el siguiente y hasta entonces puede ser infinita la sucesión de hechos políticos, judiciales y económicos.

Por ahora el ministro de Economía se concentra en la gestión en busca de inversiones y dólares para incrementar las reservas y esquiva los chispazos del fuego amigo. El viernes al mediodía acompañó a un grupo de empresarios indios y al embajador Dinesh Bathia en una recorrida a la planta procesadora de aceite de soja del grupo Glencore en Santa Fe.

Por la sequía y con la expectativa de una caída en la producción del 40% Argentina necesita mantener la provisión a India y evitar que esa potencia emergente mire a otros mercados . Massa dedica la misma atención que dedicó sentado en su escritorio y teléfono en mano para vender bonos argentinos. Dicen que no ha dejado de contestar ni un solo mensaje de Bathia o de los ceos y traders de las empresas hindúes. Hace lo mismo con empresarios, hombres de negocios y embajadores.

Ya hizo saber que cumple su promesa y que se mantiene ajeno a la contienda electoral. Dijo en su momento que se corría de la interna y de los debates infructuosos sobre la estrategia del Frente de Todos. También dijo que se mantendría prescindente sólo hasta fines de abril. Ergo, se encuentra en tiempo de descuento. Ya está en marcha la organización del postergado encuentro nacional del FR, una excusa para una definición.

© El Cronista