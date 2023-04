«CON MILEI LA ARGENTINA SE TRANSFORMARÁ EN “ARGENZUELA” Y CONMIGO SERÁ NORUEGA»

Juan Grabois criticó al candidato libertario, pero coincidió

con él en que “hay una casta política”. Además, cuestionó

la eventual candidatura de Sergio Massa

Juan Grabois

Nacionales - El precandidato a presidente y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois habló del libertario y aspirante a la presidencia Javier Milei al que acusó de querer convertir al país en Venezuela.

Según el referente de Patria Grande, los únicos países que optaron por dolarizar la economía en el último tiempo fueron Venezuela y Zimbabwe, en referencia a una de las propuestas centrales de campaña del economista libertario.

"No quiero ser Milei, ni tampoco podría serlo porque nunca tendría el apoyo del establishment ni de los medios de comunicación", planteó en declaraciones a Todo Noticias (TN), al tiempo que precisó que el fundador de La Libertad Avanza apunta a transformar el país en "Argenzuela".

En la misma línea, planteó: "[Milei] nos va a llevar a Venezuela. Los que dolarizaron fueron Venezuela y Zimbabwe", indicó, y al ser consultado respecto al modelo que aspira de asumir a la presidencia prometió: "Conmigo seremos una Argentina más parecida a Noruega que a Venezuela".

Para Grabois, Milei logró captar “el enojo y el hartazgo que siente hoy la sociedad”, y definió que lo ve como "alguien más fresco que Macri o Bullrich", pero aclaró que profesa "ideas que parecen mágicas aunque no van a funcionar o directamente no se pueden aplicar”.

Si bien admitió la existencia de la casta, denunció que el libertario "no es consecuente con su discurso". “Su armado en las provincias está hecho con la casta. Bullrich también es casta. Yo soy el único que no tiene un cargo en el estado”, señaló.

El referente de los trabajadores informales fue el primero de los oficialistas en lanzar su precandidatura bajo la consigna "Juan XXIII", con claros tintes religiosos, y en referencia al 2023, año electoral. Según precisó apunta a enfrentar a “las opciones conservadoras del Frente de Todos”.

Por último, consultado por el futuro electoral de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Grabois insistió en que la exmandataria, su líder política, planteó que no competirá. "Ella dijo que no va a ser, yo la escuche decir eso y no tengo motivos para no creerle. Hasta nuevo aviso tengo que pensar que no se va a presentar”, detalló.

Agregó que constituiría un “crimen” para el movimiento nacional y popular, y para los que tienen que representar a los trabajadores y a los humildes, que el oficialismo derive en una candidatura de Massa. “Es un hombre que viene de la UCD [por la Unión del Centro Democrático] y que pasó por todos los partidos políticos”, definió Grabois al titular del Palacio de Hacienda, que aparece como un potable y más aún desde el corrimiento de la contienda del presidente Alberto Fernández, la semana pasada.

“Nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que nuestra militancia, nuestro pueblo, no tenga otra opción electoral que un Sergio Massa, un Daniel Scioli. Además hay una cuestión generacional que tiene que ver con esta idea de la casta. Es verdad, hay casta”, planteó entonces en TN el dirigente social que pretende ir por una línea interna y enfrentar a otros candidatos del partido oficial.

Informe: NA, LN y Agensur.info