Las internas sacuden a JxC: frenéticas gestiones para evitar una ruptura en dos provincias

A diferencia de la interna de Juntos por el Cambio por la candidatura presidencial, las pulseadas por las candidaturas a gobernador en el interior del país amenazan con una ruptura de la alianza en provincias como Mendoza y Tucumán, que se acercan a las fechas clave para la definición de las listas pero sin acuerdos a la vista entre el PRO y la UCR.

La situación puso a los referentes nacionales como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Gerardo Morales a negociar y presionar sobre los referentes provinciales para lograr un armado electoral conjunto, ya sea con una primaria (PASO) donde compitan todos o con un acuerdo sobre una lista única, en donde las PASO no son una opción.

Es el caso de Tucumán, donde el intendente de San Miguel, Germán Alfaro, y el diputado nacional radical Roberto Sánchez, no se ponen de acuerdo sobre la candidatura a gobernador y no tienen la herramienta de las PASO para resolverlo y el plazo para la presentación de alianzas se venció el 6 de marzo. Los radicales de Sánchez se inscribieron sin el partido de Alfaro, que tiene el apoyo de todo el PRO.

En Mendoza, en cambio, sí hay PASO, pero Omar de Marchi, el referente del PRO y hasta hace poco armador de Horacio Rodríguez Larreta para el interior del país, amaga con competir por afuera de la alianza para desafiar al ex gobernador radical Alfredo Cornejo, que ya lanzó su precandidatura.

Ambas situaciones están al filo de la ruptura. Y es que el 12 de abril finaliza en Tucumán el plazo para presentar las listas de candidatos y en Mendoza el de presentación de los frentes electorales que irán a las PASO. Por ello hay negociaciones contrarreloj que involucran a las figuras nacionales.

El caso de Mendoza ya fue discutido varias veces en la mesa nacional de Juntos por el Cambio donde Cornejo se sienta junto a Larreta, Bullrich, Morales y Macri. El senador nacional y referente de la UCR tiene el respaldo del partido y también buen diálogo con las figuras del PRO, razón por la cual todos miran a De Marchi, que critica la gestión radical y amenaza con jugar por afuera.

"Que compita si quiere, nosotros lo que queremos es que lo haga por adentro", repiten cerca de Cornejo y advierten que, si bien ven al peronismo y al kirchnerismo "devaluado en la provincia", el dirigente del PRO abre el riesgo de dividir el voto de la alianza en una de las provincias que gobierna y que, además, es una de la de mayor peso en el padrón nacional. El tema generó semanas atrás algún reproche a Larreta, que se comprometió a ayudar para evitar una ruptura.

Según deslizaron a iProfesional fuentes de la coalición que participan de la campaña de Mendoza, De Marchi entiende que el 12 de abril es "la fecha bisagra" y considera que tiene ese tiempo para decidir si compite en una PASO con Cornejo o por afuera, pero "tiene presiones de todos lados". Otras fuentes deslizan que Larreta le pidió que lo defina esta misma semana.

En el entorno del diputado del PRO insisten en que todavía no definió si competirá por adentro o por afuera de Juntos por el Cambio y que tiene tiempo para decidir, aunque aclaran que "no se va a prender fuego ni hacer locuras".

Tras la presentación de los frentes electorales, Mendoza tendrá PASO el 11 de junio para definir a los candidatos a gobernador que competirán por suceder al radical Rodolfo Suárez, delfín de Cornejo, en las generales del 24 de septiembre. La provincia se despegó de las elecciones presidenciales al igual que Tucumán y muchas otras provincias.

Las negociaciones en Tucumán: el rol clave de Macri

La provincia de Tucumán tendrá sus elecciones a gobernador el 14 de mayo y el hecho de que no se haya inscripto el frente y que el PRO y la UCR se anotaran por separado es casi una ruptura en sí misma. No obstante, la provincia tiene un sistema que permite de los distintos espacios ir luego con un mismo candidato a gobernador en caso de que haya acuerdo.

Pero Alfaro, el peronista que gobierna la capital y que tiene apoyo de Macri, Bullrich y Larreta, mantiene su candidatura en pie tanto como Sánchez, quien cuenta con el respaldo de una parte importante del radicalismo. Esto llevó a Macri a involucrarse en la interna.

El ex presidente se comunicó días atrás con Sánchez y con José Cano, uno de los principales referentes de la UCR de Tucumán, y les pidió que busquen un acuerdo con Alfaro. Fuentes al tanto de las gestiones consultadas por iProfesional señalaron que no le reclamó directamente que se baje sino que haya un entendimiento y que se abrió una negociación sobre la capital de la provincia pero, hasta ahora, no avanzó.

Según las fuentes consultadas, Sánchez ofreció ir como vice en la fórmula si le dejaban definir al postulante a intendente de San Miguel que deberá suceder al peronista, lugar que sería para Cano. Sin embargo, Alfaro intentó meter en la misma negociación a los municipios que hoy gobierna el radicalismo. El tema sigue trabado.

Para evitar la ruptura ambos sectores deberían encontrar un acuerdo sobre la conformación de las listas antes del 12 de abril, cuando vence el plazo para inscribir las candidaturas que competirán en las elecciones generales del 14 de mayo y enfrentarán al binomio del Frente de Todos encabezado por Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, quienes ya lanzaron su candidatura a gobernador y vice.

