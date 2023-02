ACEPTARÁN PEDIDO DE CIUDADANÍA ARGENTINA DE ESCRITORES NICARAGÜENSES DESTERRADOS DE SU PAÍS

El régimen de Daniel Ortega les retiró la nacionalidad a los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, contra todos

los tratados y leyes internacionales

Gioconda Belli y Sergio Ramírez

Nacionales - El canciller Santiago Cafiero aseguró este martes que el Gobierno está dispuesto a otorgarle la ciudadanía otorgarles la ciudadanía argentina a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, a quienes el régimen nicaragüense de Daniel Ortega les retiró la nacionalidad y los acusó del delito de “traición a la patria”. “Si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos”, afirmó el funcionario en una entrevista radial con relación a la situación del intelectual nicaragüense.

“Por supuesto está la posibilidad de darle la ciudadanía argentina a todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”, agregó Cafiero en diálogo con Radio con vos.

Asimismo, el funcionario argentino fue claro respecto a los pasos a seguir para poder habilitarle la ciudadanía a Ramírez. “El trámite es personal. La Argentina está en condiciones de darle la ciudadanía, pero la tendría que requerir. El solicitante tiene que iniciar el trámite, que se hace de un modo muy sencillo en la embajada argentina”, aseguró.

Y agregó: “Lo que la Argentina puede hacer es trabajar para que se les de la ciudadanía a los solicitantes. Si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos”.

Las palabras del canciller fueron tomadas luego por la vocera presidencial, quien se expresó en el mismo sentido. “El gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y a todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”, tuiteó Cerruti minutos después.

No obstante, Santiago Cafiero no se mostró sorprendido ante el caso, ya que manifestó que junto a Alberto Fernández vienen siguiendo esta situación. “Este caso lo hemos conversado con el Presidente -Alberto Fernández- cuando vimos los sucesos. Hace rato que viene sucediendo en Nicaragua, y la Argentina ha marcado la necesidad de que Nicaragua vuelva a respetar los derechos humanos y hemos formado una comisión para investigar la violación de los derechos humanos en Nicaragua”, afirmó.

Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua, hace unos días decretó que Ramírez, junto a otros 91 compatriotas, perdía la nacionalidad nicaragüense por traición a la patria.

Frente a esto, el escritor habló en exclusiva con Infobae y manifestó: “Si el gobierno argentino respondiera al pedido de nacionalidades para los nicaragüenses, me hago argentino”.

El anuncio de Ortega lo encontró a Ramírez en España, donde está desde el 2021, cuando prohibieron allí su última novela, Tongolele no sabía bailar, y dictaron contra él una orden de detención por “lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”.

“Tengo a Nicaragua en mi mente, eso es imposible de desterrar. Pienso en nicaragüense, escribo en nicaragüense”, aseguró el escritor.

Por su parte, Ramírez habló sobre la legalidad de la medida del Presidente de Nicaragua. “La Constitución de Nicaragua no contempla la pena de expatriación, de destierro, ni mucho menos declarar que has perdido tu nacionalidad. Ningún nicaragüense, nacido en suelo nicaragüense, puede ser privado de su nacionalidad. Dice la Convención Internacional de Derechos Humanos; dice la Carta Interamericana. Es una medida absolutamente nula y así la tomo. No sólo porque es ilegal sino porque no es la condición en que yo me siento, ellos no me lo dieron, tampoco me lo pueden quitar”, explicó.

Informe: Infobae y agencias