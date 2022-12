El diputado José Luis Espert dijo que denunciará

penalmente a Alberto Fernández y consideró que

"debería ser sometido a juicio político "

José Luis Espert



Nacionales

- El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) se refirió este viernes a la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga restituir el 2,95% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y consideró: “Esto es un golpe de Estado directamente, el artículo 36 de la Constitución lo dice clarito”.

En ese sentido, señaló que dicho artículo “configura los delitos contra la Constitución, y esto es un delito contra la Constitución, porque un poder no puede alzarse o desconocer la independencia de otro poder, y los fallos de la Corte no pueden no acatarse”.

“Voy a ampliar la denuncia penal que yo ya había empezado contra Cristina Kirchner, parte del Senado y la presidenta de Diputados (Cecilia Moreau), porque también violaron la Constitución con lo que hicieron contra el Consejo de la Magistratura”, afirmó.

Para el legislador, este hecho es “de una gravedad institucional fenomenal” y convocó a Juntos por el Cambio a que lo acompañen “en esta ampliación de la denuncia” contra Alberto Fernández. Además, opinó que el presidente “debería ser sometido a juicio político y ser destituido”.

Sobre los argumentos del Gobierno, respecto de que estos recursos no estaban previstos en el Presupuesto 2023, Espert advirtió que “la plata, por fuera del Presupuesto que va a gastar el Gobierno” está “cerca de 5 billones de pesos”. “Les sobra plata para cumplir con el fallo de la Corte Suprema”, dijo.

En diálogo con Radio Continental, el libertario cuestionó que estos problemas se originan por la Ley de Coparticipación, que “es un mamarracho, un instrumento unitario, que ha empobrecido el país, que te genera emiratos como el de (Gildo) Insfrán en Formosa o de (Jorge) Capitaich en Chaco”.

“Hay que reducirla al mínimo o eliminarla”, expresó, aunque admitió que para su eliminación se necesita de una reforma constitucional “que puede ser el siglo que viene”.

Informe: Agencias