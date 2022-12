«EN LA MARCHA POR EL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN, LA GENTE ENTENDIÓ QUE NO NECESITA A LA POLÍTICA»

El politólogo Andrés Malamud dijo que “se juntaron 5

millones de personas, sin muertos y sin asistencia del

Estado. El Estado fracasó”

- El destacado politólogo (UBA-Universidad de Lisboa), Andrés Malamud, describió un cuadro preocupante sobre la actualidad política y el futuro electoral en Argentina. En un intercambio radial, observó que “hay una ajenidad total absoluta de la sociedad con la política”, un contraste que se expuso luego de la multitudinaria movilización popular por los festejos por el tercer título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde “los argentinos no necesitaron darle pleitesía a los gobernantes”.

“Cristina es la lideresa popular más relevante en Argentina en este momento y la que mayor capacidad tiene para reunir una multitud en la calle, y no consigue juntar ni una pequeña multitud que diga a los jueces “esto no lo vamos a permitir’. Mientras tanto, la Selección reunió 5 millones de personas que se juntaron sin muertos y sin asistencia del Estado. El Estado fracasó de una manera crasa y evidente y la sociedad se hizo cargo; la seguridad estuvo a cargo de los ciudadanos”, comparó Malamud.

Andrés Malamud

“Los muchachos de Cristina decían ‘qué quilombo se va a armar si la tocan a Cristina’. La tocaron, la condenaron, y no salieron dos gatos a la calle a defenderla”, comparó el docente universitario acerca del estado de ánimo popular, en una entrevista con radio Mitre.

“En seis meses esto puede cambiar. Mi impresión hoy es que en esa marcha de los 5 millones, la gente creyó entender que no necesita de la política, que se auto-organiza, no hubo muertos ni enfrentamientos. No necesitó darle pleitesía a los gobernantes”, dijo Malamud, que recordó que no solo la Selección Naciónal evitó reunirse con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, sino que tampoco recibió a Mauricio Macri en los vestuarios de Qatar.

Al respecto, Malamud se refirió a la llegada de la Selección Argentina a Ezeiza y de su capitán, Leo Messi, cuando evitó el contacto con el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, luego de que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia “bloqueó” ese encuentro para “no contaminar”.

“La política hoy contamina, es una tristeza. La interpretación de la gente es que cuánto más lejos esté la política, mejor. Y esto no solo pasa en Argentina, sino en todas las democracias occidentales. Esto es un problema porque sin política no nos podemos organizar para salir adelante, podemos organizarnos para sobrevivir en una marcha, pero no para que la Argentina baje la inflación”, sostuvo.

Según Malamud, la vicepresidenta es “la que mejor entiende que algo está pasando” en el ánimo social y, sobre todo, con la apatía con la dirigencia política, pero “la reacción de ella es avanzar contra el precipicio” luego de su último discurso de este martes, junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

“Ella no mencionó en su discurso a los muchachos de la Selección. Y el acto fue para nombrar un estadio con el nombre ‘Diego Armando Maradona’. Diego fue el campeonato de hace 36 años. Cristina, cuando no sabe qué hacer o la gente no la escucha, sigue refiriéndose a ese pasado y a su custodia”, remarcó. “¿Cómo vas a hacer un acto el año que ganamos la Copa y no te vas a referir a ese hecho, a lo que significa la cooperación entre los jugadores, a la organización de la AFA y lo que significa para la sociedad argentina haber conseguido eso? No consigue conectar con el presente”, reflexionó.

La apatía social afecta al kirchnerismo y a la oposición

La apatía de la población con el sistema político, según Malamud, está afectando tanto al kirchnerismo como la oposición. Ambos sectores “están muy confudidos” ante le escenario electoral que se avecina en 2023. La explicación está en la distancia y apartamiento de la dirigencia partidaria con el sentir ciudadano, que hace que “los políticos no sepan calcular y medir el resultado de sus acciones”.

Para Malamud, el sector de dirigentes alineados a la vicepresidenta Cristina Kirchner “tiene más claro qué hacer” en el mediano plazo que la oposición. “Tienen en claro que es probable que no mantengan el Gobierno nacional, pero sí (pueden mantener) la Provincia de Buenos Aires, que se parapeten en un lugar seguro como hicieron en La Matanza durante la presidencia de Macri, donde van a poder nombrar personas, distribuir recursos y desde dónde protegerse de la Justicia”, describió.

“Los kirchneristas hablan entre sí: Kicillof le habla a Cristina, y Cristina a Kicillof. Los opositores no saben a quién hablarle, y de hecho, tampoco se están hablando mucho entre ellos”, sostuvo Malamud. Como síntoma, destacó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haya designado tres nuevos funcionarios en el gabinete de la Ciudad que en realidad “es un equipo de campaña para la construcción de su candidatura presidencial, no es para la administración”. “Si esto lo hiciera el kirchnerismo, estaríamos poniendo el grito en el cielo. Pasa inadvertido porque cada uno se está dedicando a sus cosas”, consideró.

La desorientación alcanza también al radicalismo, un partido que Malamud conoce de cerca por su afiliación e identificación política. El investigador de la Universidad de Lisboa dijo sobre la interna en la UCR que todavía “no saben si van a hacer internas en marzo”, y anticipó que “no las van a hacer, porque no hay condiciones de organizarla en en el verano”. “Se podrían poner de acuerdo, pero la logística torna imposible la implementación. Si no, van a seguir como hasta ahora, teniendo un monton de candidatos a vicepresidente. Es el problema de no encontrar una interlocución con la sociedad”, especuló.

Acerca de las posibilidades de Rodríguez Larreta como aspirante a la Presidencia, Malamud consideró que el dirigente del PRO “representa el círculo rojo, rojísimo” de empresarios y grupos de poder y que, por esos vínculos, muestra un perfil similar al del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y el ministro de Economía, Sergio Massa. “Larreta, Scioli y Massa les da lo mismo al círculo rojo, son intercambiables. Si fueran juntos en una fórmula triple, estarían felices”, evaluó, aunque advirtió que “el círculo rojo es el peor indicador de futuro en Argentina, porque ‘son tipos que no pegan una’ y se la pasan errando”. “Se sorprendieron como nadie en las PASO de 2019″, recordó.

En contraste, para el politólogo, “los jueces son los que mejor entienden y otean la realidad argentina”, por su capacidad de supervivencia independientemente de cada gobierno. “Cuando empiezan a fallar, ahí te das cuenta por dónde va el viento”, planteó.

Qué puede pasar con Milei

Acerca de las chances electorales de Cristina Kirchner y el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, Malamud consideró que ambos siguen consolidándose como figuras porque “son líderes que demuestran determinación, y que parecen convencidos de lo que dicen”.

“Cristina está captando esta intensidad ideológica que viene del pasado, y ella representa muy bien ese nicho de política intensa que dice que el Estado te salva”, dijo, pero el problema de esa cualidad es que “la mayor parte de la humanidad piensa otra cosa. Piensa que la política es lo que ocurre de vez en tanto, y mientras que tu vida y la política caminan por carriles separados”, evaluó.

En contraste, y a diferencia de figuras como la Vicepresidenta, “Milei está representando el hartazgo con los ‘intensos’. Él mismo siendo un intenso, es anti-intenso”, caracterizó. “La gente está harta de la política, se mete en tu vida, es intrusiva y tiene discursos que te irritan en medio de los precios que suben. Está todo más caro y los políticos hablan como si tuvieran la solución. Milei te habla contra esos políticos, y la gente se engancha con ese discurso”, continuó Malamud.

Según el politólogo, la intención de voto hacia candidatos como Milei suele ocurrir en las elecciones legislativas, “donde la gente se engancha con lo que está mal”. “Con las elecciones ejecutivas esto no pasaba, la sociedad argentina tiende al medio y se modera. Lo que Milei está consiguiendo es mantenerse en la expectativa, porque enfrente se la pasan haciendo desastres y hablando entre sí”, analizó.

Consultado sobre quién puede llegar a ganar las elecciones presidenciales en 2023, Malamud citó al intelectual Moisés Naím y su libro “El fin del poder”, donde se constata que es “más fácil ganar y perder, pero que es difícil mantenerse”, lo que traza un panorama pesimista para el futuro.

“Lo que sabemos es que en Argentina va a haber un próximo presidente. No sabemos quién. Lo que es muy improbable es que ese Presidente tenga éxito, porque cada cuatro años tenemos un presidente que fracasa”, caracterizó.

“En Argentina ningún evento tiene probabilidad cero, decía un amigo”, ironizó. Y consideró que es posible que tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri vuelvan a competir en elecciones presidenciales, lo que es menos probable es que solo uno de ellos sea candidato. “La intensidad de un lado busca la del otro. Los dos son los que mejor perciben por debajo de la superficie, y se dan cuenta que hay un reflujo importante. Saben que si se ponen a la cabeza, no solo van a tener dificultades para representar sino para gobernar. No va a haber luna de miel”.

Acerca de una potencial victoria de figuras alternativas, como el líder de La Libertad Avanza, Malamud planteó que “el sistema electoral argentino dificulta la llegada de outsiders y protege a los que están adentro” con el sistema de listas partidarias, las PASO y el régimen federal que fragmenta la oferta en 24 distritos. “Es improbable que llegue un outsider, y si pasara, sería muy difícil de gobernar, no va a tener gobernadores ni legisladores” en el Congreso.

Y continuó: “Yo no se si Milei va a ser Presidente, lo que te puedo garantizar es que va a fracasar. Los viejos políticos tienen alguna chance, esto es otra paradoja. La sociedad está ajena a la política, no la detesta; la ignora. Pero hace falta Estado, no hay sociedades sin Banco Central, sin Ministerio de Educación y no existe esa distopía en la que los argentinos nos auto organizamos. Pudimos hacer una buena marcha pero no vimos a los jugadores ni de cerca, tuvieron que irse en helicóptero. Lo que demostramos es que no precisamos la política para sobrevivir, pero la necesitamos para triunfar”.

“Necesitamos es que la política represente y, al mismo tiempo, gobierne. Por ahora, no están encontrando la vuelta”, concluyó Malamud.

Informe: Infobae y Radio Mitre