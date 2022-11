LIONEL MESSI Y ENZO FERNÁNDEZ LE DAN EL TRIUNFO A LA ARGENTINA SOBRE MÉXICO

El capitán y el mediocampista hicieron los goles con los

que el equipo nacional venció a los aztecas en el

Mundial de Qatar

Messi, Enzo Fernández y Julián Álvarez festejan el triunfo argentino sobre la

selección de México por 2-0.

Deportes - Lionel Messi y el ingresado mediocampista Enzo Fernández, en una noche consagratoria, marcaron los goles a los 19 y 42 minutos del segundo tiempo del partido en el Estadio Lusail, al que asistieron más de 80 mil espectadores.

Despejados los fantasmas tras el debut con derrota ante Arabia Saudita (1-2), el vigente campeón de América se posicionó en el segundo lugar de la zona con 3 puntos y definirá su pase a la ronda final el miércoles próximo desde las 16:00 ante el líder Polonia (4) de Robert Lewandowski.

En caso de volver a ganar, Argentina se adjudicará la zona y evitará en la llave de octavos al campeón mundial Francia, que tiene prácticamente ganado el Grupo D.

La clasificación de la Selección podría darse incluso con un empate si Arabia y México hacen lo propio o si los azteca ganan por menos de cuatro goles.

La Selección era puro nervio en el arranque y le llevó unos veinte minutos calmar la ansiedad. No quiere decir que empezó a jugar bien, pero ya los errores no forzados (De Paul, principalmente) no fueron constantes. México hacía un partido muy duro, peleado, cortado y si bien Argentina tenía más la pelota ninguno creaba realmente peligro.

El nivel de fricción crecía y la Selección no podía salir de ese juego. Áspero por donde lo miren, México tenía claro que ante la duda iba a cortar con foul. Y a veces al límite de la tarjeta anaranjada. Argentina tardó casi 40 minutos en romper la línea del medio, sorprender con uno contra uno y fue Mac Allister que se metió en el juego, armó una buena combinación para salir por la izquierda que luego Messi intentó aprovechar con De Paul pero se frustró. No fue un gran mejoría pero una primera señal de querer salir de la intrascendencia del toque lateral.

El cambio de marcha no aparecía. Con Di María mas apagado que encendido, con Messi sin errores en los pases pero tampoco sin la participación necesaria y un Guido Rodríguez tan retrasado que enlentecía mucho al equipo.

A México le caía bien el empate y no parecía estar dispuesto a arriesgar nada. Sólo se mandaba al ataque en una pelota parada pero si no, dejaba a los cinco del fondo clavados y los volantes no se sumaban.

Los primeros minutos de la Selección con la pelota fueron imprecisos, producto de la incesante presión mexicana que tapaba bien la salida de los defensores a tal punto que Leo Messi tuvo que recibir y tener contacto con la pelota detrás de la mitad de la cancha en varias ocasiones.

Hasta los 25 minutos, México ejecutó su plan a la perfección; Dejar que los centrales argentinos conduzcan hasta la mitad de cancha y cuando la pelota llegaba a los volantes, los de Martino eran agresivos para recuperar y mantenían el peligro lejos del arco del Memo Ochoa.

Los últimos minutos de la primera parte se vio una leve mejoría argentina en donde hubo algunos circuitos de juego más fluidos, pero que no le alcanzaban al combinado nacional para romper el cero. Así y todo, México presionó en la salida, provocó la amarilla de Montiel y tras un tiro libre de Alexis Vega apareció la figura del Dibu Martínez que contuvo el remate. De esa forma, se fueron al descanso.

En el complemento, Scaloni mantuvo los mismos 11 titulares y esos espasmos de fútbol punzante se siguieron viendo en los primeros minutos a tal punto de que Lionel Messi tuvo un tiro libre al borde de la medialuna que remató por arriba.

La Selección movió el banco e ingresaron Guido Rodríguez por Enzo Fernández en la primera ventana, mientras que en la segunda Julián Álvarez y Nahuel Molina reemplazaron a Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel.

Automáticamente después de las modificaciones, tras una sucesión de pases en donde Ángel Di María encontró a Lionel Messi, la Pulga remató desde afuera del área y clavó un gol inatajable al palo del arquero mexicano. La tónica se mantuvo, México sin profundidad y con una Argentina que tuvo una chance inmejorable en los pies de Nahuel Molina, que elevó su remate arriba del arco.

Los ingresos de Exequiel Palacios y Cuti Romero bajaban un mensaje claro: Combatir el resto del encuentro. A escasos minutos del final del partido, De Paul ejecutó en corto un córner, Enzo Fernández recibió al borde del área, enganchó de izquierda a derecha, se perfiló y dibujó una obra de arte que fue inatajable para Ochoa. 2 a 0, grito de gol de descargo, de alivio, de sufrimiento. En resumidas líneas: Un grito de gol bien argentino.

Así, la Selección, en los últimos minutos, contuvo los embates mexicanos que no generaban peligro al arco argentino. Templanza, carácter, dinámica, profundidad, actitud y garra. La Scaloneta volvió a ser tal y recuperó su esencia y aún deberá enfrentarse a Polonia el próximo miércoles 30 de noviembre. Todavía falta una final, pero hoy, hoy todos merecemos festejar.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martinez y Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido RodrÍguez y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

México: Guillermo Ochoa; César Montes, Néstor Araújo, Héctor Moreno; Kevin Álvarez, Héctor Herrera, Luis Chávez, Jesús Gallardo, Andrés Guardado; Hirving Lozano y Alexis Vega. DT: Gerardo Martino.

Informe: 424, El Gráfico, agencias y Agensur.info