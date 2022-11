«LAS PIEDRAS SON UN HOMENAJE A LOS QUE MURIERON EN PANDEMIA MIENTRAS USTEDES SE ROBABAN VACUNAS Y HACÍAN FIESTAS»

Fuerte repudio opositor a la despreciable frase de la vocera Gabriela Cerruti quien dijo que “la derecha puso sus piedras

por los muertos del Covid”

- La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, protagonizó una nueva polémica luego que ella misma compartiera en sus redes sociales un vídeo en el que se escucha una frase que le valió el repudio.

Durante una recorrida por Casa Rosada junto a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, la funcionaria le habla a la invitada sobre los espacios de la Plaza de Mayo y menciona el memorial en homenaje a las víctimas del Covid de una manera subjetiva.

Tras señalar las “famosas fuentes donde metían los pies” (los militantes peronistas), Cerruti dice: “Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”.

Qué vergüenza, @gabicerru

Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP.

Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer.

Sin vergüenza pic.twitter.com/646VbNXqIv — WW (@WolffWaldo) November 10, 2022

Desde la oposición no tardaron en salir a rechazar sus expresiones. El jefe de la UCR en Diputados, Mario Negri, escribió: “Para la Vocera Presidencial, la ‘derecha puso piedras’. Las piedras son un homenaje a las víctimas de la pandemia que murieron mientras ustedes se robaban las vacunas y hacían fiestas el Olivos. No tienen límites políticos ni morales. Los argentinos no merecen tanta falta de respeto”.

“Las piedras no representan a ‘la derecha’. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes,@gabicerru”, fue el mensaje del diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

En tanto, el legislador del Pro Waldo Wolff expresó: “Qué vergüenza, @gabicerru. Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza”.

“Las piedras no son de la derecha, @gabicerru. Son de todos los argentinos que perdieron un ser querido mientras ustedes festejaban en Olivos y vacunaban a sus amigos”, coincidió la diputada macrista María Eugenia Vidal.

También desde el Pro, el legislador Fernando Iglesias señaló que “cuando en la Casa de Gobierno atrona el ruido de los movimientos sociales y te dejan las piedras que representan los 129.000 que murieron bajo tu gobierno de corruptos e ineptos pero seguís considerándote LA IZQUIERDA. Qué vergüenza es ser @gabicerru”.

El homenaje instalado en las escalinatas del monumento al General Belgrano surgió en septiembre de 2021, luego de la “Marcha de las Piedras” realizada por familiares de víctimas de la pandemia. Cada piedra lleva el nombre de alguien que perdió la vida por el Covid. En un primer momento, el Gobierno ordenó retirarlas de allí y colocarlas en el Salón de los Patriotas de la Casa Rosada, pero los familiares insistieron en que sean devueltas a la Plaza de Mayo.

Informe: Parlamentario.com y Agensur.info