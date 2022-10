PARA LA UCR, LO DE MANES «LESIONA LA ESPERANZA QUE VENIMOS CONSTRUYENDO DESDE JUNTOS POR EL CAMBIO»

La conducción nacional del partido emitió un documento

y su presidente, Gerardo Morales, dijo que “no comparte

las declaraciones” del legislador radical

Gerardo Morales, presidente de la UCR, dijo que las declaraciones de Facundo Manes

contra Mauricio Macri, "son un exceso" con el que no está de acuerdo.

Nacionales - Las declaraciones que hizo el domingo por la noche Facundo Manes, en las que acusó de espionaje a Mauricio Macri, cayeron mal en Juntos por el Cambio. Al contraataque que ofrecieron el lunes varios dirigentes de la coalición, este martes 4 de octubre se sumó un elocuente comunicado de la Mesa de la Conducción Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), donde aseguraron que cualquier expresión que se aparte del rumbo "lesiona la esperanza que venimos construyendo".

El domingo a la noche, Manes había acusado a Macri de haber llevado a cabo supuestas tareas de espionaje ilegal y dijo que en su Gobierno hubo "populismo institucional", lo que causó un fuerte enojo puertas adentro de la coalición opositora.

Las expresiones de rechazo surgieron primero desde el PRO, con respuestas de dirigentes como Fernando Iglesias o Pablo Avelluto, pero hasta el momento no había habido una respuesta orgánica de la propia UCR, de donde proviene Manes.

Eso llegó este martes con una carta titulada "Cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio", que de arranque señala un trabajo cotidiano por parte de la Mesa de la Conducción Nacional para fortalecer esa alianza, "que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional".

En los párrafos siguientes, la carta enumera una serie de acciones a través de las cuales se ejecuta esa premisa de fortalecer la coalición con el PRO. Sostienen, entre otros puntos, que "lo hacemos gestionando exitosamente provincias, municipios y universidades", con quienes surgieron de las PASO 2021 y "mostraron su fortaleza en las elecciones generales".

La carta que difundió la UCR tiene una carilla y todo el preámbulo es para darle sentido a los últimos dos párrafos, donde sin nombrarlo directamente critican a Manes por sus dichos del domingo, reafirmados luego en una entrevista en TN.

"Estamos enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada y, por momentos, escéptica", sostiene la misiva. "Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC", señala.

La frase final, dirigida a Manes, dice: "Es tiempo de aprender: cuidar este anhelo de los argentinos es responsabilidad de todos".

Según Morales, lo de Manes “es un exceso”

Poco después de emitido el comunicado, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, dio una entrevista en Radio Mitre donde se refirió a los dichos del diputado, a quien mencionó con nombre y apellido. “No compartimos [las declaraciones], como se ha emitido en un documento del comité nacional reafirmando nuestra pertenencia a JxC. Pero en particular esta descalificación de Facundo en mi opinión es un exceso”, sostuvo y agregó: “Obviamente voy a hablar con Facundo a ver qué esta pasando, pero me parece que estas imputaciones infundadas, que en todo caso el kirchnerismo ha planteado sobre Macri, no las compartimos. No estamos de acuerdo en que la campaña vaya girando a excesos de este tipo”.

Luego, matizó: “Después he visto a Facundo moderando un poco su posición, pero me parece que por eso nosotros convocamos a la reflexión y a sostener JxC, que es la única alternativa que tiene el país”. Y sobre la comparación de Macri con Cristina Kirchner realizada por Manes, aclaró: “No creo que sea esa su actitud. Si esa es su actitud, no va a tener el acompañamiento de todo el radicalismo. Pero no me parece que sea esa la actitud de Facundo. Me parece que ha sido un exceso”.

Informe: Perfil, LN, agencias y Agensur.info