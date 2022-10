BRASIL ELIGE PRESIDENTE / QUÉ DICEN LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS

Este domingo, más de 150 millones de brasileños definirán

la Presidencia del país en el marco de una notable

tensión política

- Brasil acude a las urnas para elegir entre dos modelos de país: el representado por el actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, o uno moldeado desde la izquierda por Lula da Silva, que va a por la tercera presidencia. Más de 156 millones de brasileños están convocados a las urnas para la segunda vuelta de los comicios en los 26 Estados del país y el Distrito Federal de Brasilia para elegir al próximo mandatario. La tensión se mantiene hasta el último momento.

Este sábado una diputada aliada de Bolsonaro ha apuntado con una pistola a un hombre cerca de la Avenida Paulista de São Paulo, donde se concentraban los seguidores de Lula. El candidato izquierdista había alertado poco antes sobre la posibilidad de que su rival no acepte una eventual derrota, como ha sugerido: “Quien pierda que se vaya a su casa a lamentar y quien gane que salga a celebrar. Es simple”. Bolsonaro ha realizado una gran caravana de motos en Minas Gerais, en el sudeste.

La pelea más fuerte durante la campaña fue en el sudeste, donde los candidatos concentraron sus actos y visitas. Según el consultor político Leonardo Barreto, “los estados de Río de Janeiro, San Pablo y Minas son los swing states de Brasil, o sea, los estados que varían en su apoyo y pueden dar vuelta una elección”.

Si Bolsonaro es reelecto, quedará como el gran exponente global de la extrema derecha. Si Lula vuelve, será reivindicado tras haber sobrevivido al Lava Jato, mientras que su Partido de los Trabajadores (PT) tendrá menos espacio al compartir poder dentro de un frente amplio democrático, que habrá logrado derrotar a un proyecto inédito de la ultraderecha neoliberal con una gestión cívico-militar.

El panorama está abierto aún y se teme una radicalización tras el balotaje. Es lo que se está llamando "tercera vuelta", es decir, el no reconocimiento del resultado, una situación que no tendría precedentes en la historia brasileña, sobre todo porque Bolsonaro ha denunciado al Tribunal Superior Electoral de parcialidad este miércoles, al denunciar un supuesto boicot de radios del noreste que no pasaron su publicidad electoral.

En 2014, el candidato Aecio Neves aceptó la derrota ante Dilma Rousseff el domingo por la noche, pero luego accionó a la justicia electoral sobre falta de transparencia, sin éxito, pero abriendo una crisis política que terminó en la destitución de la mandataria dos años después.

El presidente del tribunal electoral, Alexandre de Moraes, no sólo rechazó la denuncia de Bolsonaro, sino que mandó a investigar a su equipo de campaña por intentar "provocar conflicto" antes del balotaje, una decisión que el mandatario analizó con los jefes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, en otro escenario inédito desde la vuelta de la democracia en 1985.

Últimas encuestas

Una encuesta de Paraná Pesquisas difundida este sábado ubica a los candidatos Lula da Silva y Jair Bolsonaro en una situación de empate técnico. El aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) alcanza el 50,4% de los votos válidos, mientras que el actual mandatario llega al 49,6%. Debido a que la diferencia es menor al margen de error (2 puntos porcentuales) se considera que están en empate técnico.

La firma encuestó a 2400 personas entre el 26 y el 28 de octubre; y el margen de error es de 2% con un intervalo de confianza del 95%. En el estudio anterior, realizado entre el 20 y el 24 de este mes, Lula y Bolsonaro ya estaban en empate técnico: el ex mandatario obtuvo el 50,2%, mientras que el presidente actual alcanzó el 49,8%.

En tanto, un estudio de MDA para la Confederación Nacional de Transporte, divulgado también este sábado, arrojó que Lula llega al 51,1%, mientras que Bolsonaro alcanza el 48,9%. Para esta encuesta se entrevisaron a 2002 personas entre el 26 y el 28 de octubre; y el margen de error es de 2,2%.

Por su parte, el instituto Brasmarket indicó el viernes que Bolsonaro tiene el 48,2% de las intenciones de voto, frente al 42,7% de Lula. Los blancos y nulos suman un 4,3%, los que no saben/no respondieron, un 2,5%; y los que dijeron que no votarán un 2,3%. En la encuesta anterior, publicada el lunes pasado, el presidente tenía el 47,7% contra el 41,8% del líder del PT. El margen de error es de dos puntos porcentuales. Para este estudio, se realizaron 2400 entrevistas en 529 municipios brasileños entre el 23 y el 27 de octubre.

La cadena CNN difundió este sábado que, según AtlasIntel, Lula alcanza el 53,4% de los votos, frente al 46,6% de Bolsonaro. Este sondeo se realizó entre 7500 personas seleccionadas de manera aleatoria, entre el 26 y el 29 de octubre. El margen de error es de más o menos un punto porcentual y el nivel del confianza se sitúa en el 95 por ciento.

Ipec también publicó el sábado su última encuesta antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Encargado por Globo, el sondeo muestra que el expresidente Lula da Silva tiene el 54% de los votos válidos y que el presidente Jair Bolsonaro tiene el 46%.

La nueva encuesta se realizó entre el jueves y el sábado, y los resultados se refieren a la intención de voto en el momento de las entrevistas. El margen de error es de dos puntos porcentuales más o menos.

Por último, el sondeo de Quaest muestra que Lula obtendría el 52% de los votos válidos en esta víspera de la elección, contra el 48% de Jair Bolsonaro.

Encargada por Genial Bank, la consultora entrevistó a 2.000 personas entre el viernes y el sábado.

Informe: El País, LN, EFE, agencias y Agensur.info