«¿ALGUIEN LES PIDIÓ UN CENTAVO PARA HACER OBRA PÚBLICA?»

Alberto Fernández cerró este viernes el Coloquio de IDEA defendiendo su gestión y

destacando el "paulatino descenso de la inflación". (Foto/Télam)

Nacionales - El presidente Alberto Fernández cerró este viernes el Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) y destacó ante influyentes empresarios "la calidad institucional" que defiende su Gobierno y señaló que durante su administración no hubo prácticas de espionaje, no se utilizó a los organismos oficiales para presionar a las empresas ni se pidieron contrapartidas para la contratación de obras públicas.

"Yo desafío a los empresarios: en este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer pública? ¿Alguien les pidió algo? ¿Alguien los mandó a espiar? ¿Alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican?", preguntó el Presidente al hablar en el cierre del 58° Coloquio empresarial de IDEA en la ciudad de Mar del Plata.

"Los desafío porque su respuesta va a ser no. Y este es un valor enorme de la calidad institucionalidad", añadió.

El mandatario señaló: ¿Por qué no tienen en cuenta todo esto? que no hay más espías, no hay más operadores judiciales, no más presiones", dijo el Presidente, defendiendo el curso económico afirmando que "todas las curvas van para arriba, ¿por qué pensar que el vaso está medio vacío?”.

El mandatario se mostró desafiante y habló sobre su "debilidad", con varias frases en las que resaltó situaciones que le tocó enfrentar en su gestión: “Muchas veces me dicen: ‘Sos un débil’, tenés que ser más fuerte, tenés que ser más corajudo, y yo siempre digo que no quiero ni la prepotencia de los soberbios ni el coraje de los mercenarios".

Y redobló la apuesta al señalar "debo ser re débil, pero el que afrontó la deuda con el FMI se llama Alberto Fernández, el que afrontó la pandemia se llama Alberto Fernández, el que fue a buscar las vacunas y el que ahora enfrenta las consecuencias de la guerra se llama Alberto Fernández”.

Respecto a la inflación, que admitió como "un problema grave que viene de muchos años", el Presidente indicó que "asumí con la inflación en 54% y estamos trabajando, ahora logrando que vaya bajando", señaló.

“Ustedes son empresarios. Los desafío: en este Gobierno ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? ¿Alguien les pidió algo? ¿Alguien los mandó a espiar? ¿Alguien llamó a un juez para que los persiga?", manifestó el jefe de Estado. Mostrando algunos números de su gestión, Fernández defendió los índices actuales y también en otro momento manifestó que el país es experto en "reponerse de las caídas". “Tenemos que animarnos a dar estos debates y reflexionar juntos porque nosotros, como país, podemos ser modelo de resiliencia en el mundo”, dijo.

Entonces habló la pandemia de Covid-19, que marcó los primeros dos años de su gestión y describió que "venimos de un tiempo muy difícil". "Entiendo que en muchos prenda la idea de la decepción y de la desesperanza pero podemos mirar el futuro con mucho optimismo”, aseguró.

Por otro lado, luego de que se conociera que el índice de inflación de septiembre según INDEC fue del 6,2%, señaló que “la Argentina alcanzará tres años seguidos de crecimiento del PBI” y aseguró que hay que “consolidar el descenso de la inflación para garantizar una mejor distribución del ingreso”.

Sobre esta línea, hizo referencia a los gobiernos que estuvieron antes del suyo. Sobre la administración de Macri, la describió como una "gran desilusión" que "dejó una economía desarticulada” y acerca del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, marcó que "la Argentina entró en un sendero de subidas y bajadas, preservamos la institucionalidad, la democracia, crecimos y empezó a desarrollarse un proceso inflacionario lentamente”.

En otro tramo de su alocución, agregó: “Me dicen que soy débil. No quiero ni la prepotencia de los soberbios ni el coraje de los mercenarios". Y por último, cerró: "El que renegoció la deuda con el FMI fue Alberto Fernández, el que renegoció con los acreedores privados fue Alberto Fernández".

Informe: Télam, Perfil y Agensur.info