OFICIALISMO CONVOCA A SESIÓN PARA AMPLIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA

El proyecto con dictamen especifica que el Tribunal deberá componerse de 15 miembros. La oposición asegura que

frenará la iniciativa en Diputados

s - Tras más de dos meses de postergación, el kirchnerismo en el Senado intentará este jueves tratar en el recinto el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto con dictamen habla de 25 miembros, pero el oficialismo cambiará la redacción y serán 15 los integrantes, de modo de obtener votos clave. La sesión especial fue convocada para las 14.

Si bien no se requiere de una mayoría absoluta para su aprobación, el Frente de Todos tiene la baja del senador Maurice Closs -afectado por una cuestión de salud-; además de que, más allá de dar quórum, el puntano Adolfo Rodríguez Saá estaba en contra de la iniciativa de 25 ya que tenía una propia por la que está reclamando hace tiempo.

Sumado a ello, el habitual aliado Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, también se oponía al proyecto con dictamen.

Otra aliada es la riojana Clara Vega, quien tenía una propuesta para garantizar la paridad en la Corte. Este miércoles, fuentes cercanas a la senadora aseguraron a parlamentario.com, que ella solo tenía postura a favor de una Corte con 16 miembros.

Así las cosas, el oficialismo accedió a modificar la cantidad de miembros y conseguir el cambio de posición de estos dos aliados. Por descontado se da que tenga el acompañamiento de la misionera Magdalena Solari Quintana.

Además de pasar de 25 a 15 miembros, se contemplará una composición federal y que respete la paridad de género.

En absoluto rechazo al tema, el interbloque Juntos por el Cambio no dará número para habilitar la sesión, aunque bajará si el oficialismo consigue el quórum. Tampoco está de acuerdo la cordobesa Alejandra Vigo.

La iniciativa motorizada con el apoyo de 16 gobernadores proponía elevar de 5 a 25 los miembros del máximo tribunal. Fue la última en incorporarse al debate que se estaba dando en comisiones, donde estaba encaminado un consenso entre las iniciativas de Rodríguez Saá, Weretilneck y Vega, lo que finalmente se encamina a suceder.

Rechazo opositor

El presidente de la bancada radical del Senado, Luis Naidenoff, expresó: “Es un capítulo más de la senda que más le importa a Cristina Kirchner que nada tiene que ver con la agenda de la gente. Es un intento burdo y absurdo en sus obsesión con la Justicia”, dijo a este medio y aseguró: “Todo lo que intentó el kirchnerismo en materia judicial fue un fracaso. Es un intento más que podrá pasar en el Senado, pero dormirá en Diputados”.

“No tiene margen en Diputados”, coincidió Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica y agregó: “Es una amenaza concreta contra el Poder Judicial antes de la sentencia de Obra Pública”.

Los dirigentes coincidieron en que la voluntad del oficialismo de llevar este tema al recinto demuestra que “no se puede creer” en la convocatoria que hizo el Gobierno días atrás para “bajar un cambio”. “Este es un ejemplo claro. No se puede creer en el dialogo de quienes siempre lo han denostado”, consideró Naidenoff. “Es un tema más que obstruye el diálogo”, señaló López. “Hablan de la paz y declaran la guerra a las instituciones de la Republica”, opinó la titular de Pro Patricia Bullrich en diálogo con este medio.

El senador mendocino Alfredo Cornejo sostuvo que “el tratamiento de modificación de la Corte es la demostración que al Kirchnerismo hay que tomarlo por lo que hacen y no lo que dicen”. El expresidente de la UCR concluyó: “Por un lado hablan de diálogo y por el otro convocan a una sesión sin acuerdos mínimos con la oposición y a los codazos”.

“La convocatoria al diálogo del Gobierno no es sincera”, sentenció Mario Negri a través de su cuenta de Twitter. “Si quisieran acordar con la oposición para fortalecer la democracia no intentarían aprobar en el Senado a toda costa la ampliación de la Corte a 25 miembros, un disparate que sólo se explica por la búsqueda de impunidad”, señaló el presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja y agregó: “Si el kirchnerismo logra ampliar la Corte en la sesión del Senado será una jugada distractiva. No tiene los votos en Diputados. Además, cada nuevo ministro de la Corte necesita 2/3 del Senado, una mayoría que no tienen ni tendrán. La Constitución nos protege de los autoritarismos”.

Informe: Parlamentario.com, LN y Agensur.info