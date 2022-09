CONFIRMAN PRÉSTAMO DEL BID POR 1.2000 MILLONES DE DÓLARES

El presidente del organismo le hizo saber al ministro Sergio Massa que la entrega se hará antes de fin de año para

reforzar las reservas

El ministro Sergio Massa y el titular del BID, Mauricio Claver-Carone, tras el

anuncio de un desembolso de un préstamo por u$s 1200 millones.

Economía - El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, le confirmó este martes al ministro de Economía, Sergio Massa, que entregará a la Argentina unos 1200 millones de dólares antes de fin de año para reforzar las reservas. Se trata de un alza del 50% respecto a los u$s 800 millones previstos y que estaban trabados desde mediados de 2022.

En total, los desembolsos sumarán casi u$s 5000 millones entre 2022 y 2023, contaron fuentes oficiales a El Cronista.

El primer préstamo, para elevar el nivel de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) será de "libre disponibilidad" y se espera que ya el 30 de septiembre ingresen unos u$s 500 millones, aunque el Gobierno negociará para que sean u$s 700 millones en este plazo. El monto restante entrará al BCRA antes de que termine el 2022, el 30 de diciembre.

En una reunión en Washington, Estados Unidos, el BID también se comprometió a aprobar y firmas nuevos desembolsos por u$s 1933 millones antes de fin de año.

Estos créditos sí estarán ligados a la ejecución de programas en áreas como Turismo, Vialidad, digitalización de pymes, agua, Salud y Energía (redes eléctricas), entre otros.

Por último, el año que viene el BID sumará otros u$s 1800 millones, para completar un total de u$s 4933 millones en el bienio.

Según comunicaron fuentes del banco, se trata de "optimizar y repriorizar el programa de préstamos del país en 2022 con el objeto de maximizar" el apoyo del BID para atender las necesidades de liquidez del país.

"La decisión es fruto de un diálogo fluido y un nutrido intercambio de información sobre las perspectivas de política económica argentinas", expresaron.

En consecuencia, el banco conducido por Claver-Carone sometería a la decisión de su Directorio el Programa de apoyo a la Mejora de la Gestión Fiscal y Reactivación Económica bajo la categoría de Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL, por sus siglas en inglés) por un monto de u$s 700 millones, es decir, un incremento de u$s 200 millones, provenientes de priorización de cartera; cuyo desembolso, se prevé en septiembre.

Adicionalmente, el BID sometería al Directorio el Programa de Apoyo a Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible bajo la categoría de préstamos basados en políticas (PBL) por un monto u$s 500 millones, -con otro aumento de u$s 200 millones-, provenientes de una priorización del programa.

"El apoyo presupuestario del banco se verifica en el contexto del cumplimiento de un acuerdo vigente con el FMI (SDL) y la propia evaluación del BID de las condiciones macroeconómicas del país (PBL)", relataron. A mediados de julio, Claver-Carone justificó su negativa a entregar los dólares a la Argentina porque prefería tener una certeza sobre el desempeño del país respecto al FMI.

El cubano-estadounidense tenía una pésima relación con Gustavo Beliz, ex secretario de Asuntos Estratégicos, que salió del Gobierno cuando ingresó Massa.

Para qué se usan los dólares del BID

El lunes se firmó el contrato de préstamo del Programa de Desarrollo, Inversión y Facilitación del Turismo de Naturaleza en Argentina, titulado "La ruta natural". Las autoridades de Argentina y del BID informaron también de gestiones avanzadas para la firma de otros ocho prestamos ya aprobados por el Directorio del BID por un monto de u$s 1208 millones, con un alto componente de infraestructura social, entre las cuales se destacan el Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud en Buenos Aires (PROFIR II) por u$s 300 millones, el Programa de Mejoramiento de Barrios V por u$s 150 millones y el Programa de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en Buenos Aires por u$s 75 millones.

Para cerrar, el presidente del BID indicó que, además de los recursos de liquidez, en el cuarto trimestre se espera someter al Directorio operaciones adicionales de préstamo por un monto de u$s 725 millones para financiar proyectos de inversión, totalizando $ 2370 millones durante todo este año.

Informe: EC