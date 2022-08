En la tercera jornada de alegatos en el juicio contra Cristina Kirchner, los fiscales analizaron las 51 obras públicas

Judiciales - Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continuaron este viernes, en su tercera audiencia de alegatos, con el análisis de las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz en el juicio oral contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Todas las licitaciones fueron una farsa”, sostuvo Luciani.

El análisis de cada una de las obras comenzó el martes pasado. Lo hicieron con las primeras 19 y este lunes continuaron con el resto. Los fiscales señalaron que se presentaron las mismas empresas de Báez para competir entre sí, que se abrían sin presupuesto oficial y aprobados en tiempos exiguos.

Una de esas obras fue una remediación de canteras en la ruta nacional tres por un presupuesto de 75 millones de pesos que ganó Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. A la licitación se presentaron Kank y Costilla -también de Báez- y Petersen que quedó descalificada porque presentó una oferta superior.

El fiscal Luciani marcó como irregularidad que la obra no tenía presupuesto asignado cuando fue convocada. “¿Cómo iban a hacer una obra su no tenían presupuesto?”, se preguntó y agregó que un día antes de apertura de la licitación se emitió una circular en la que se informaron las canteras a trabajar. “Eso debió estar en el pliego de bases y condiciones. ¿Cómo hicieron los ofrecimientos las empresas si no sabían que canteras iban a remediar? Esta obra es un fantasma, nunca se hizo”, dijo el fiscal.

También analizaron la primera obra que Báez hizo en el gobierno de Cristina Kirchner. Fue la pavimentación de una ruta que se convocó de manera urgente el 21 de febrero de 2008 por la llegada de la veda invernal pero que comenzó finalmente en 2010. “La única urgencia era solo adjudicar una obra a Lázaro Báez”, dijo Luciani y agregó que la licitación se llamó sin asignación presupuestaria.

“No hay obra que finalice en termino por la falta de capacidad de la empresa Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el estado nacional”, resumió Luciani.

Luego Mola analizó las obras que se hicieron para 2011, año electoral. Contó que fueron obras por montos muy superiores a los que se venían licitando. Uno de ellos por 150 millones de dólares.

Así los fiscales culminaron con el análisis de las 51 obras y continuarán con sus alegatos el próximo lunes a las 8:30 horas en lo que será la cuarta audiencia de sus alegatos.

Los alegatos comenzaron el lunes y los fiscales acusaron a Cristina Kirchner y al resto de los 12 imputados, por lo que al finalizar las audiencias pedirán condena. “Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, sostuvo Luciani en la primera audiencia. Asimismo, el martes iniciaron el análisis de cada una de las obras: “Las licitaciones eran una ficción porque no hubo control”.

La audiencia de este viernes se realizó por videoconferencia y Cristina Kirchner no estuvo presente. En esta etapa del juicio los acusados deben acudir, pero la expresidenta pidió autorización para no estar por sus tareas en el Senado y el TOF 2 la autorizó para ausentarse.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le dieron a los fiscales nueve audiencias para alegar. Luciani adelantó que usará todas y que posiblemente requiera algunas más. Así, el alegato fiscal se extenderá de mínima hasta fin de mes. Luego será el turno de cada defensa que tendrán tres audiencias. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner, la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

Repudio al juicio contra Cristina Kirchner

Frente a este avance judicial contra la líder más popular del peronismo, dirigentes progresistas expresaron su repudio en redes sociales con el hashtag "#TodosConCristina", al considerar que se trata de una persecución judicial, mediática y política. De hecho, organismos de derechos humanos denunciaron "prácticas judiciales persecutorias hacia líderes políticos".

En concreto, consideran que las causas judiciales contra Kirchner van en sintonía con los juicios afrontados por Rafael Correa en Ecuador y Lula da Silva en Brasil, limitando sus aspiraciones presidenciales a pesar de liderar las encuestas.

Así, el Grupo de Puebla, que agrupa a importantes dirigentes latinoamericanos progesistas, no dudó en afirmar que Kirchner es víctima de una "guerra jurídica (lawfare)". Esto, porque el litigio que afronta es "un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos".

Informe: Infobae, Ámbito.com y agencias