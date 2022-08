ANALISTAS RELEVADOS POR EL BANCO CENTRAL ESTIMAN 90% DE INFLACIÓN ANUAL PARA 2022

Además, se prevé que en el mes de julio, el índice será de

7,5%, el más alto de los últimos 20 años con leve descenso

hacia diciembre

- El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del mes de julio publicado por el Banco Central (BCRA) proyectó una inflación anual para fines del 2022 cercana al 90%, una fuerte suba de 14,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto a las estimaciones informadas en el último informe.

Asimismo, el seguimiento publicado este viernes elevó el pronóstico de inflación para 2023 hasta 76,6% (un aumento de 12,0 p.p. que en el REM previo) y proyectaron una inflación de 60,0% para 2024 (9,8 p.p. más).

Julio fue el mes con mayor volatilidad del año y significó una suba sustancial en las expectativas para el mediano y largo plazo. El comienzo del mismo coincidió con la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, y el aumento de la incertidumbre acerca del futuro de la dinámica en la conducción del Palacio de Hacienda.

Los datos fueron relevados entre el miércoles 27 y el viernes 29 de julio. Aun así, la designación de Sergio Massa como ministro y los detalles de la unificación de carteras se confirmaron en medio de la toma de datos, el jueves por la tarde.

En cuanto a las estimaciones para séptimo mes del 2022, las cifras de corto plazo indican que la tasa de inflación mensual habría sido de 7,5%. Las variaciones esperadas para los meses siguientes convergen hacia un 5,1% mensual en el mes de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Estas lecturas van en línea con las previsiones hechas desde el Gobierno, que adelantaron a través de la secretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, que la inflación "va a dar mal". Esto la ubicaría en el índice mensual más alto de los últimos 20 años, 0,8 puntos porcentuales por encima del pico registrado en marzo del corriente año.

El Banco Central resalta en su informe que los diez analistas que mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo esperan en promedio una inflación de 94,7%, que también es mucho mayor a la estimada el mes anterior, dado que aumentó 15 puntos porcentuales.

En cuanto al dólar, los analistas del REM corrigieron sus proyecciones del tipo de cambio nominal y prevén que el tipo de cambio alcance $167,16 por dólar en diciembre 2022. Esto implica una suba para los próximos cinco meses de 20%. Asimismo, quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectaron que será de u$s 167,57 por cada dólar.

En cuanto al valor de las exportaciones, quienes participan del REM estiman un monto para 2022 de US$ 88.322 millones, incrementándose en u$s 600 millones con relación al último REM. En tanto a las importaciones, se ubicaría en u$s 79.784 millones, u$s 2234 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo.

Los 10 mejores pronosticadores proyectaron el valor de exportaciones para el año en u$s 90.158 millones y un promedio de importaciones de u$s 81.676 millones.

Informe: EC