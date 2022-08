«NO VAMOS A PERMITIR QUE EL KIRCHNERISMO AVANCE SOBRE UN PODER COMO LA JUSTICIA»

Legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un

proyecto de juicio político contra Alberto Fernández

por “amenazas contra el fiscal Luciani”

Legisladores de Juntos por el Cambio anunciaron la presentación de un proyecto de

juicio político contra el presidente Alberto Fernández. (Foto/Parlamentario)

Nacionales - Los presidentes de los bloques que forman el interbloque de JxC en la Cámara baja brindaron una conferencia este jueves desde el Salón Pasos Perdidos del Congreso para presentar el pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a raíz de sus “amenazas públicas contra el fiscal Diego Luciani “, quien acusa en el juicio por la obra pública a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Entrevistado en el canal TN, el jefe de Estado dijo este miércoles que el fiscal Alberto Nisman “se suicidó” y que él espera que “no haga algo así Luciani”, lo cual trajo como consecuencia una ola re repudios y este proyecto de pedido de juicio político.

El primero en hablar fue el presidente del bloque UCR, Mario Negri, sostuvo: “Es la primera vez que todos los presidentes bloques de JxC pedimos el juicio político. Queremos ubicar la máxima responsabilidad que fija la Constitución para un presidente que no cumple con lo que ordena la Carta Magna”.

“Lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente”, disparó Negri y cerró: “Los temas judiciales se discuten en los tribunales, no en la calle como quiere el kirchnerismo”.

En su alocución, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, advirtió: “No vamos a permitir, vamos a dar todas las respuestas institucionales que corresponda, que el kirchnerismo avance sobre la división de poderes sobre un poder como la Justicia”.

“El presidente de la Nación no debe opinar y mucho menos intimidar a la Justicia de la Argentina. Cada uno y dentro de su poder debe realizar el trabajo que corresponde”, sostuvo.

En esa línea, explicó: “Como Poder Legislativo de la Nación, representando a este interbloque, venimos a solicitarle por la violación al artículo 109 de la Constitución Nacional, el juicio político al presidente. Entendemos nosotros, y sabemos la responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición, pero también entendemos lo que también esta pasando en la calle y lo que están pasando los argentinos al ver que un presidente de la Nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente”.

“Con esto lo que queremos hacer, y en vio del artículo 53 de la Constitución, plantea esta posibilidad ante los hechos que hoy vinimos a presentar el pedido de juicio político por medio del interbloque de JxC”, reiteró Ritondo.

En el mismo sentido que sus predecesores se pronunció el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, quien ratificó que “el presidente de la Nación tiene que entender que vive en un Estado de Derecho como él dice que pretende que viva la Argentina. No puede intimidar al resto de los poderes públicos, no puede tratar de condicionar al resto de los poderes públicos y tiene que aceptar la decisión de la Justicia”.

“La decisión de la Justicia la tiene que aceptar la vicepresidenta, el presidente y no tiene que instalar desde ya, además, porque después de estos dichos sobre el magnicidio del fiscal Alberto Nisman tiempo antes se había instalado la idea del indulto. Tampoco el presidente puede indultar si le toca la condena a la vicepresidenta por los delitos contra la corrupción, no solo por la interpretación que hacemos 36 de la Constitución, no se pueden indultar porque la sociedad argentina no tolera más la impunidad”, explayó López.

Y bregó para que “la vicepresidenta entienda que los actos que cometió son delitos y tiene que aceptar los Tribunales de la Constitución porque su conducta estaba prevista como delitos antes de que ella las cometa”.

A continuación, tomó el micrófono la titular del partido GEN, Margarita Stolbizer, quien cuestionó: “El presidente se ha extralimitado violando la Constitución, entre otras cosas cuando califica o descalifica la acción de un fiscal que solo ha hecho cumplir con su papel que es acusar en una investigación a través de todas las pruebas que recolectó después de mucho tiempo y llega a la convicción de la comisión de los delitos y la responsabilidad de la señora de Kirchner y cumple en un acto procesal, propio de cualquier juicio, del momento en el que acusa”.

“El presidente descalifica la acción del fiscal y llama a estas investigaciones de la corrupción del kirchnerismo ‘persecución judicial y mediática’ y eso es, sin lugar a dudas, atropellar las atribuciones de un Poder Judicial al que el Ejecutivo le debe garantizar su independencia”, reiteró Stolbizer y finalizó: “En el discurso de la vicepresidenta hay incitación a la violencia, están realmente quemando cajones con la intención de distraer la atención de la gravedad económica y social que vive el país. Los funcionarios deberían estar ocupándose de resolver los problemas que tienen la mayoría de los argentinos”.

En último lugar, se expresó el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos): “Ayer se pasaron todos los límites tolerables. Rebasó los límites no solo porque infringe el marco de la división de poderes sino también con la frivolidad que se trató el tema del magnicidio del fiscal Nisman”.

“Tenemos a la vicepresidenta en juicio por gravísimos hechos de corrupción. Eso no alegra a nadie, por eso todos debemos guardar el cuidado y el equilibrio de las formas. En campaña electoral podemos discutir los perfiles ideológicos. En la justicia se discuten las pruebas, su mérito, y se respeta el debido proceso. Acá se ha querido violar el debido proceso, y se ha traslucido una sutil amenaza y se ha convocado a la violencia para afrontar lo que no pueden afrontar en sede judicial. Eso es inaceptable desde lo institucional y le hace un gran daño a la república”, finalizó el economista.

