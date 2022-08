CRISTINA KIRCHNER CRITICA A LOS JUECES Y ADELANTA QUE HABLARÁ POR REDES SOCIALES

Luego de conocer el pedido de prisión en su contra,

la Vicepresidenta dijo que transmitirá su mensaje este

martes a las 11

Infobae, la alocución será mediante una transmisión en vivo. - Minutos después de que se conociera la decisión del Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juicio en el que se investiga el direccionamiento de obra púbica en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas, de que Cristina Kirchner no pueda ampliar su indagatoria este martes, la Vicepresidenta se pronunció con fuertes críticas hacia los jueces y adelantó que hablará de todos modos a través de las redes sociales. Según pudo confirmar en, la alocución será mediante una transmisión en vivo.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones”, comenzó la ex mandataria.

Y completó: “Que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales”.

Este lunes a la mañana, antes de que el fiscal Diego Luciani completara su alegato en el marco de la Causa Vialidad, la Vicepresidenta había pedido ampliar su declaración indagatoria. “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.

Y agregó que tomó esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. Incluso, dijo que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.

Sin embargo, luego de un cuarto intermedio de media hora, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 informó que no harían lugar al pedido de la ex mandataria y, de este modo, no le permitieron declarar este martes.

Luego de que se informara la decisión del Tribunal, el abogado Carlos Beraldi insistió y pidió que se revea la determinación: “Aquí no se trata que estemos duplicando o ampliando cuestiones que se pueden desarrollar en el alegato. Ahí es una respuesta técnica, pero previo a eso es imprescindible que se escuche a la Dra. Kirchner. Es su derecho constitucional. Es una vergüenza que se la limite para contestar las barbaridades que se dijeron en la acusación. Un imputado puede declarar cuantas veces considere necesario y no puede ser confundido con las ultimas palabras. Es imprescindible que revisen esta decisión porque se esta desnaturalizando este proceso. No es posible avanzar en este proceso sin que se escuche a la señora Kirchner”.

A pesar de esto, el Tribunal ratificó su decisión de no hacer lugar al pedido e informó que el juicio se retomará el 5 de septiembre.

Informe: Infobae