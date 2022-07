«LA INFLACIÓN SERÁ DEL 90% SI TODO SALE BIEN»

El economista Miguel Ángel Broda dijo que “no llegamos a octubre sin una aceleración de la crisis” y corresponsabilizó

al FMI por la situación económica del país

Nacionales - El economista Miguel Ángel Broda criticó al Gobierno por "una lógica inconsistente con la teoría económica", aseguró que "no llegamos a octubre sin una aceleración de la crisis" y avizoró como probable que "tengamos que devaluar", además de corresponsabilizar al FMI por "ser cómplice de las políticas extravagantes" del Poder Ejecutivo.

Broda dijo el lunes en diálogo con LN+ que desde que Alberto Fernández asumió el Gobierno, "todo se fue agravando". "Nunca existió un programa económico. Trataron siempre de controlar los síntomas pero sin buscar jamás las causas reales que los generaban", evaluó.

Broda destacó la ayuda ofrecida por el Fondo Monetario Internacional´pero también denunció que "luego de la aceleración de la crisis, hasta el propio Fondo decidió tirar la toalla con la Argentina". "Hoy actúa como un cómplice de las extravagantes políticas económicas de este Gobierno", opinó.

El Gobierno "tiene una lógica inconsistente con la teoría económica y una enorme capacidad de no aprender. No llegamos a octubre sin una aceleración de la crisis. Todo esto, forzado porque no tenemos reservas. Probablemente tengamos que devaluar y sin tener un programa, lo que es peor", vaticinó Broda.

En referencia a la escalada del dólar blue durante este mes de julio, lamentó que "no tiene techo" y pronosticó que "si las macanas se aceleran, todo puede pasar. Y no estamos hablando solo de un dólar paralelo como el blue. Este ejemplo se puede extrapolar a todos los tipos de dólares".

Sobre el aumento de la inflación a nivel anual, previó que "si todo sale bien", "la inflación de este año va a ser del 90%. Estamos entrando a una nueva etapa de crecimiento del índice inflacionario".

Críticas a la Vicepresidenta

Broda criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner diciendo que "se cree que sabe todo: que dice que el déficit fiscal no importa; que la inflación es multicausal, y que la remarcación es mucho más importante que la emisión".

Insistió con que la vicepresidenta "tiene una enorme capacidad de no aprender. Quieren intervenir todos los días. Los plazos se están acortando. Lo único que puede pasar ahora es que aguanten. No queda otra". Pero también opinó que "el intento de aguantar no tiene seguridad de éxito. Ya no nos quieren dar la plata los que se comprometieron como el Banco Mundial y el BID. No cumplimos ni las metas del Fondo. En todos los ítems estamos agravando. Hay que anticiparse a una crisis peor a la que estamos viviendo".

"Somos un país en Saturno. Estamos excluidos del mundo. Vivimos nuestra propia realidad. Y no es así. Lo que pasa en el mundo no nos afecta tanto como dice el Gobierno. Los precios son los mismos que en la preguerra. El resto de los países están en una situación similar y no tienen este tipo de locura", dijo Broda.

Gasto público

El economista evaluó que "no puede seguir aumentando el gasto público como sigue aumentando". "Tenemos que solucionar los inconvenientes a nivel macroeconómico. No podemos mirar para otro lado".

Y mencionó "dos alternativas": "una es que lo imponga la calle. La otra es que lo haga el Gobierno. El problema es que si el Gobierno se decide a encarar una salida sin plan integral, no vamos a parar una devaluación tras otra a medida que pase cada mes".

"Está todo atado con alfileres. Si desatan el tipo de cambio sin programa, van a generar una hiper. Es una situación muy complicada. Nos estamos quedando sin tela. Cada cosa que hagan hoy afecta a su credibilidad y más cuando ves a un Presidente y una vicepresidente desconectados", amplió.

Informe: EC