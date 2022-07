«GRABOIS, RICO Y QUIENES DESESTABILIZAN AL PRESIDENTE A DIARIO, PROVIENEN DE SU PROPIO ESPACIO»

La oposición salió a responder duramente al oficialismo

- La bancada oficialista conducida por Germán Martínez en la Cámara baja emitió este domingo un duro comunicado en el que denuncian maniobras desestabilizadoras y reclaman “responsabilidad institucional” de parte de la oposición.

Ante ello, el titular del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, advirtió que “la desestabilización del Gobierno la infringe el FdT desde el día que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI”.

“También desestabilizan cuando avanzan con proyectos sin aval del Ejecutivo y empujan al país al abismo. Están en default político”, repuso el legislador cordobés.

"El oficialismo es el colmo. Se boicotean, se insultan, se destruyen entre ellos ¡y sacan este documento! En el medio estamos todos los argentinos, pero no les importa. ¡Gobiernen! Si no saben hacerlo, ¡acéptenlo, carajo!", expresó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encabezando el cruce con el oficialismo en medio de una grieta que no cede.

En la misma línea, el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, señaló: "Mientras el país está sumergido en una grave crisis económica, lo único que se le ocurre al Frente de Todos es fabular, agitar fantasmas y escribir comunicados sin mirarse al ombligo".

Mientras que el diputado nacional Waldo Wolff manifestó: "El @FrenteDeTodos denuncia desestabilización de la oposición. Después de PASO renunciaron 9 ministros y autoridades del bloque, @JuanManzurOK no viene al Congreso, @CFKArgentina lo chicanea x TV y twitter y @JuanGrabois pide sangre. Y golpistas somos nosotros? HA GAN SE CAR GO".

Por su parte, el jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, replicó el posteo oficialista con el comunicado y se preguntó si estaban hablando del militante cercano al oficialismo Juan Grabois, que esta semana salió a hablar de “sangre en las calles” y pronunció la palabra “saqueos”.

“El oficialismo tiene la suerte de contar con una oposición responsable como la de Juntos. Sabemos muy bien cómo sería la historia si fuese a la inversa. La única desestabilización es la propia interna de un gobierno partido. Háganse cargo y saquen al país de este desastre”, expresó por su parte el diputado Gerardo Milman.

Karina Banfi, vicepresidenta del bloque radical de Diputados, agregó: “Ante tanta incertidumbre y caos la única idea es la victimización. Nada más desestabilizador que las internas que entre ustedes fogonean. Pónganse a gobernar y traigan al Congreso un plan de medidas para estabilizar la economía. Lleven tranquilidad, por favor”.

“La crisis económica es también política. El Presidente cada día que pasa renuncia más a ejercer su poder. En la oposición encuentra responsabilidad y mesura. En su frente de todos encuentra personas que lo ven como un enemigo al que quieren destruir”, señaló por su parte Fernando Carbajal (UCR-Formosa).

“El golpismo es todo de ustedes, compañeros”, replicó por su parte Fernando Iglesias.

Por su parte, el diputado radical formoseño Ricardo Buryaile replicó: “Grabois, Rico y quienes desestabilizan al presidente a diario, provienen de su propio espacio”, por lo que advirtió: “Dejen de buscar culpables afuera y llámense a la reflexión. Por una vez en la historia, háganse cargo del desastre que generaron. #PeorGobiernoDeLaHistoria”.

