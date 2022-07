El economista Alfonso Prat-Gay le respondió a la ministra Silvina Batakis por sus declaraciones acerca del acceso a

dólares para el turismo

Alfonso Prat-Gay

Nacionales - “El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”, dijo el miércoles la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, acerca del acceso a dólares para el turismo. Este jueves, el exministro de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat-Gay durante el gobierno de Cambiemos, le respondió con ironía: “El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar”.

En declaraciones radiales, Prat-Gay se mostró indignado por las palabras de la nueva funcionaria del gabinete nacional de quien dijo: “No es que nadie haya elegido a Batakis, sino que ni el Presidente [Alberto Fernández] ni la vicepresidenta [Cristina Kirchner] la vetó”.

Además, explicó: “El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar. Resulta que nos tenemos que sacrificar y cuando vamos al baño no limpiarnos el traste con papel higiénico para que haya un puesto más de trabajo. Es un absurdo. Y no es que un derecho colisiona con otro, sino que el cepo rompe todo”.

“El primero en criticar el cepo fue el mismísimo Alberto Fernández durante la campaña. Usó una imagen interesante: dijo que el cepo es como una puerta giratoria: no sale nada, pero tampoco entra nada”, ejemplificó en comunicación con CNN Radio.

“Ella describe un problema que desató su jefe. Por la forma en la que demoró en nombrarla. Esas 48 horas de incertidumbre plena, el Presidente escondido, que llamó y no llamo a Cristina, es lo que provocó la incertidumbre de los últimos días. Espero que la ministra lo tenga claro en su análisis. Lo que ella provocó ya fracasó en la misma gestión”, sentenció.

Por otra parte, opinó que la crisis económica “se está acelerando” y que es “una crisis política montada en errores del principio de la gestión” debido a “una crisis de confianza en las autoridades, gatillada por la pelea a cielo abierto entre el Presidente y la Vicepresidente”.

Por otra parte, apuntó contra el papel que este Gobierno le asigna al Banco Central. “La desconfianza llega al nivel de no considerar el peso. Y no saber cuánto valen las cosas hoy y cuánto van a valer mañana. Pusieron al Central a atajar los penales, que no da confianza, sino todo lo contrario”, explicó.

“Cuando el Central se convierte en el único recurso porque tiene que comprar bonos en pesos y vender bonos en dólares para baja el contado con liqui, darle pesos al Fondo Común de Inversión, decidir quién compra o no dólares en el mercado. Son muchas cosas”, explicó.

“El desenlace final es que no cesa de emitir pesos y no es la propuesta de Batakis ni de Cristina. Cada vez nos acercamos más al populismo de Cristina y cuando asumió en 2007 había recursos, ahora la única forma de gastar más es emitiendo pesos”, dijo. Así, vaticinó: “Hay que ver el balance del BCR porque tiene una gran deuda que comparada con los pesos en circulación, estamos en niveles que no veíamos desde finales de los 80, el detonante final de la hiperinflación. No descarto de que en los próximos meses andemos en el orden del 10% de inflación”.

En cuanto a las restricciones a las importaciones dijo: “La última vuelta de tuerca dijeron que funcionó, pero suspendieron las importaciones y hubo tres días en los que la Argentina quedó desconectada del mundo y hay bienes de consumo esenciales que no se realizan aquí y eso es lo que ven los consumidores junto con un deterioro del Gobierno”.

Informe: Agencias