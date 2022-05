MARTÍN GUZMÁN CONTESTA A LAS CRÍTICAS DE CRISTINA KIRCHNER

El ministro habló sobre dólar, inflación, emisión y planes

sociales y dijo que el esquema macroeconómico del

segundo mandato de la expresidenta "no era sostenible"

Martín Guzmán

Nacionales - El ministro de Economía Martín Guzmán, punto de gran parte de las críticas del kirchnerismo duro, dio una extensa entrevista este lunes donde respondió los planteos internos dentro del Frente de Todos, defendió el plan económico de Alberto Fernández al considerar que tiene "bases firmes, lógicas y sensatas" y le dejó un mensaje a Cristina Kirchner.

"Te golpean de todos lados", dijo Guzmán en diálogo con María O'Donnell por Urbana Play, respecto a los cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno.

En medio de las críticas, y tras los dardos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco el viernes pasado, Guzmán se atrevió a criticar la última gestión de la exmandataria al señalar que durante su gobierno "hubo problemas de consistencia macroeconómica".

"Hubo una protección social muy activa: la AUH fue un gran logro. Una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados. Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo tiene que haber consistencia macroeconómica. Lo que nosotros estamos haciendo es unir el corto con el mediano plazo para que los logros se sostengan en la Argentina", expresó.

El ministro, días antes de que se conozca el índice de inflación de abril, sostuvo que el número será "menos malo que marzo". "Sabíamos que marzo iba a ser el peor mes en términos de inflación. Abril es menos malo, pero tenemos un problema en la Argentina con la inflación y hay que atacarla con firmeza, de forma decidida, y eso requiere de un programa económico consistente", expresó

"Hay un objetivo absolutamente compartido por todos los que formamos parte de este gobierno: que el salario real debe crecer, ese es un objetivo. El crecimiento debe ser compartido, debe ser equitativo. Si no hay equidad en el crecimiento, eso no es una recuperación, no es desarrollo", planteó Guzmán.

Salario Mínimo Vital y Móvil

Tras la pandemia, el funcionario indicó que el salario del sector formal empezó a recuperarse y que hay que asegurar que salario Mínimo, Vital y Móvil también crezca. "Por supuesto que estamos de acuerdo con la idea de que el SMVyM le gane a la inflación. Ahora, esto se discute en el Consejo del Salario. Vamos a mantener la discusión en el Consejo del Salario apuntando a que el SMVyM crezca en términos reales", puntualizó.

Subsidios energéticos

"Es fundamental cuando pensamos todo el esquema de políticas mirar el conjunto y decir dónde invierto los recursos. Los invierto en lo que me va a dar trabajo, divisas, valor agregado en la economía y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía, como por ejemplo los subsidios energéticos que, no segmentados, favorecen a los ricos", planteó Guzmán.

"Uno se pregunta en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del Producto", cuestionó.

Dólar

"El debate se tiene que dar con seriedad. Si nos ponemos a analizar las propuestas de cada quien y analizarlas en serio vamos a ver en dónde están las consistencias y dónde las inconsistencias. Por ejemplo, la Argentina necesita una moneda propia".

"Cuando un país lleva mucho tiempo con inflación de dos dígitos, eso tiende a generar una desconfianza en la moneda. No es consistente pensar que el Estado puede vivir de vivir prestado o emitir una moneda que la gente quiere menos. Si decimos que hay bimonetarismo, al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos con la emisión. Y si no abunda el crédito hay que tener cuidado con lo fiscal y elegir dónde se utilizan los recursos", concluyó.

Planes sociales

"La forma genuina de incluir es vía la generación de trabajo. Hay que ir en la dirección de generar más empleo formal. Tiene que haber una migración en donde haya menos Potenciar Trabajo y más empleo".

"Un poco lo que pasa con el debate que se está dando, el debate de ideas, es que alguno puede decir "¿qué va a pasar con este programa? ¿se hace o no se hace? Es una novedad. No está muy acostumbrada la Argentina a que los debates internos de una fuerza política sean públicos; bienvenido, llevemos adelante este debate. Desde el Gobierno Nacional mantenemos un compromiso firme con este programa porque consideramos que es un programa para la recuperación económica que va a sentar las condiciones para bajar la inflación".

Acuerdo con el FMI

"Lo que nosotros planteábamos era que sin un acuerdo con el FMI iba a haber menos dólares, no más dólares. Y cuando en la Argentina hay menos dólares hay ajuste. El no acuerdo era ajuste. Lo que había que lograr era un acuerdo de no ajuste, y eso fue lo que logramos".

Informe: EC