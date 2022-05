«ATACAN A ALBERTO, NO AL MINISTRO DE ECONOMÍA»

El ministro Aníbal Fernández le respondió al kirchnerismo

y dijo que “intentan voltear al muñeco para hacerle daño

al Presidente”

Aníbal Fernández

Nacionales - La interna del Frente de Todos no da respiro. Minutos después de que Andrés "Cuervo" Larroque cuestionara una vez más al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, acusó al funcionario bonaerense y a Máximo Kirchner y Andrés Larroque de atacar al jefe de Estado e intentar "voltear al muñeco" para "hacerle daño".

“Son a Alberto los ataques, no al ministro de Economía y se lo he dicho a Martín: 'Quedáte tranquilo que no son para vos'", dijo Fernández este martes 3 de mayo en diálogo Gustavo Sylestre en Mañana Sylvestre (Radio 10).

El titular de la cartera de Seguridad nacional planteó luego: “El ministro de Economía lleva a la práctica políticas económicas. No discute poder, eso está en el manual de alumno bonaerense, es una cosa sin sentido". "El poder político del ministro de Economía es el Presidente de la Nación”, sostuvo.

Durante un plenario del Partido Justicialista (PJ) en la Provincia de Buenos Aires este fin de semana, Máximo Kirchner preguntó: “¿Cómo que el ministro de Economía no se mete en pujas de poder?”. Menos moderado, Larroque acusó a Guzmán y otros funcionarios de "estar construyendo la derrota".

Aníbal Fernández explicó al respecto que “el ministro de Economía toma o lleva a la práctica políticas públicas”. Y agregó que Guzmán “no hace lo que quiere, porque si lo hiciera y no estaría de acuerdo con las políticas públicas que plantea el presidente ya no estaría”.

De esta manera, el dirigente oficialista reiteró que el “castigo” es para el jefe de Estado, por lo que acusó al kirchnerismo de intentar “voltear un muñeco” que para el presidente resulta importante para que “le hiciera daño a Alberto”.

“Las discusiones económicas van a seguir siendo las mismas que se plantearon en aquel momento porque la Argentina la encontramos todos en pedazos. Entonces esa discusión que desde el primer momento todos estábamos de acuerdo con ponernos firmes para transformarla parece ser que algunos no lo quieren hacer y que no lo hagan, pónganse de la vereda de enfrente y que dejen que uno siga discutiendo como tiene que hacerlo”, advirtió Fernández.

En relación con las fuertes presiones que recaen sobre el Gobierno por el salario de los trabajadores y la fuerte inflación que golpea al país, Fernández recalcó que “las paritarias están funcionando y se han adelantado las que fueron necesarias, atentos a que la inflación castiga el bolsillo sin lugar a dudas”.

De esta manera, destacó que el presidente Alberto Fernández tiene en la cabeza “resolver los problemas de los más pobres, de los que menos tienen, de las personas con discapacidad”.

Informe: Agencias