ALBERTO FERNÁNDEZ QUIERE SUBIR RETENCIONES Y PIDE «QUE EL CONGRESO ENTIENDA EL PROBLEMA Y ACOMPAÑE»

El Presidente dijo que “los dirigentes de la oposición

fueron a hacer un tractorazo y a hacer política con eso”.

La guerra de Ucrania y la inflación

- El presidente Alberto Fernández reclamó una suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias para compensar la suba de precios de los alimentos y capturar una "riqueza inesperada". "Necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esa naturaleza”, sostuvo.

El jefe de Estado culpó a la Guerra en Ucrania y el consiguiente aumento de los commodities por la aceleración inflacionaria de los primeros meses de 2022. "Esto genera problemas en la Argentina. Además se produce una riqueza inesperada. Y el instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos del precio internacional son las retenciones", explicó Alberto Fernández este viernes 20 de mayo en diálogo con Ernesto Tenembaum en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos).

El mandatario, no obstante, descartó la posibilidad de subir las alícuotas por decreto, por lo cual reclamó el acompañamiento del Congreso en la materia. "Las retenciones son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esa naturaleza", sostuvo Fernández. "Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, pero lo voy a perder, si tengo a toda la oposición haciendo un tractorazo", reprochó luego.

“Los dirigentes de la oposición fueron a la plaza a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada que no iba a pagar ningún chacarero. Ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad y sus votos son imprescindibles”, continuó el presidente. Y ratificó: “Necesito del Congreso”. De esta manera, aprovechó la oportunidad y envió un fuerte mensaje al sector agropecuario y aseguró que “el campo interpreta que es una medida en contra de ellos”.

Además, Fernández se refirió al Fondo Estabilizador del Trigo y responsabilizó al sector privado por la demora en la puesta en marcha de esta medida, ya que aclaró que “dilatan el tema y lo están dilatando mucho”.

Inflación

En relación con la inflación fuera de control, Alberto Fernández afirmó que intenta “hablar con todos los sectores, para buscar mecanismos para que internamente no suban los precios como los internacionales”.

El primer mandatario intentó relativizar las críticas en su contra y destacó que “la economía argentina está encendida, está funcionando”. Sin embargo, advirtió que “recuperar el salario real cuesta mucho trabajo”, en referencia al desfasaje que existe entre el sueldo de los trabajadores y el precio de los alimentos. Por esto mismo, el Gobierno decidió mantener abiertas las paritarias, según explicó el presidente.

Fernández luego reconoció que los aumentos no solo se dan en el valor de los alimentos, puesto que confirmó que él “protege y cuida” al rubro textil, pero el incremento que establecen en los precios afecta a las personas. “Hay un desmadre de los precios en ese rubro. Los protejo, no dejo entrar productos elaborados de China y los precios no paran de subir acá”, sentenció.

Internas del oficialismo

Pese a que el presidente no evitó hablar de las internas dentro del Frente de Todos, quiso calmar el fuego amigo y descartó una división. “Diferimos en los caminos. Me complicaría ver que estamos yendo para lugares distintos, pero estamos discutiendo cómo hacerlo, en el qué hacer, todos queremos lo mismo”, reconoció Alberto Fernández.

De igual forma, el presidente aseguró que todo el partido tiene una "mirada común" sobre cuáles son los principales problemas a abordar. “Todos sentimos que Argentina necesita crecer con más igualdad”, indicó Fernández.

En medio del aumento de las especulaciones sobre el nivel de comunicación entre el presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner, el mandatario manifestó: “Yo con Cristina, si tengo que hablar, hablo. A mí cuando me quieren hacer creer que el problema es Cristina digo que no, el problema es que en el mundo crece una derecha que solo niega derechos”.

Informe: Perfil.com y agencias