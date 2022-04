«LA REGIÓN TIENE QUE RECUPERAR UNA VOZ UNIDA EN EL ESCENARIO GLOBAL»

El presidente de Chile, Gabriel Boric, habló en la conferencia

de prensa tras ser recibido por el mandatario argentino,

Alberto Fernández

El presidente argentino, Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a

su par de Chile, Gabriel Boric. (Foto/Presidencia de la Argentina)

Nacionales - El presidente Alberto Fernández recibió este lunes a su par de Chile, Gabriel Boric, quien llegó a Argentina -en su primer viaje internacional- con un nutrido grupo de funcionarios, parlamentarios, ministros de la Corte Suprema y empresarios chilenos para cumplir una intensa agenda bilateral, que incluyó una reunión privada en Casa Rosada y la firma de convenios de cooperación entre ambos países.

Durante el ingreso a la residencia presidencial, Boric declaró a la prensa que tiene "muchos puntos en común" con su par Alberto Fernández en relación a la "transformación de la sociedad", y manifestó su intención de "mejorar la integración en materia económica" entre ambas naciones, durante su primer viaje oficial como jefe de Estado del país vecino.

"Estoy feliz de estar en Argentina, república hermana. Queremos tener la mejor relación no sólo entre los pueblos, sino entre los Gobiernos. Hemos tenido buenas conversaciones con Alberto Fernández y tenemos visiones de mundo con muchos puntos en común, donde la importancia de la transformación de la sociedad en función de la igualdad social es algo que nos mueve".

El mandatario chileno, que asumió en marzo, destacó que existe "una complicidad" con su par argentino y una visión de mundo que va a "permitir mejorar la integración en materia económica" entre ambas naciones. Y agregó que ambos son "amantes de la música, de la literatura" y que tienen "un profundo respeto por los pueblos hermanos" latinoamericanos.

En ese sentido, destacó que la intención de su Gobierno es "profundizar la relación con el pueblo hermano de la Argentina", al firmar una serie de convenios con el mandatario Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada.

Además, aclaró que su objetivo es establecer relaciones "tanto con el Gobierno como con la oposición" del sistema político argentino.

"Creo que vamos a tener muy buena relación con Alberto Fernández y eso se va a ratificar en los acuerdos que vayamos firmando", subrayó.

En ese sentido, el presidente chileno aseguró que quiere "colaborar recíprocamente y tener intercambios en materia energética" con la Argentina y que por ese motivo está acompañado por el ministro de Energía, Claudio Huepe Minoletti.

Al finalizar la reunión formal, los dos mandatarios ofrecieron una breve conferencia de prensa en la que destacaron la necesidad de profundizar la relación bilateral y potenciar la integración regional. En este marco, Boric afirmó que “Chile parte de América Latina, aunque durante muchos años miró hacia el Norte o al Pacífico”, y expresó que “la hermandad con Argentina tiene que ir más allá de las preferencias que tengan sus presidentes”.

“La región tiene que recuperar una voz unida de cooperación, conjunta, en el escenario global. Si seguimos por separado nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si vamos juntos”, afirmó el mandatario chileno, que también fue consultado por el conflicto mapuche en su país, la situación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua y la disputa por el pedido de su antecesor Sebastián Piñera para extender la plataforma marítima, algo que generó tensión diplomática con la Argentina.

Fernández, por su lado, afirmó que entre Chile y Argentina “no está la cordillera que los separa, sino que las une”. A su vez, habló de “profundizar la relación” y de “cuidar el destino común como países latinoamericanos”. Consultado sobre las declaraciones de la ministra del Interior chilena, Izkia Siches, sobre el “Wallmapu” mapuche para referirse al territorio que el pueblo ancestral reivindica como propio en la Patagonia de ambos países, el mandatario argentino afirmó: “No hay ninguna confusión, quedó aclarado, y el propio Presidente se encargó de aclararme las palabras que no generaron ninguna inquietud”.

Boric, en relación a la pregunta sobre los derechos humanos, criticó que la inquietud refiera solo a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. “Hay que respetarlos en todos los lugares del mundo”.

A su vez, ratificó la sintonía de Chile con relación al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. “Mantenemos la política de apoyar la reivindicación territorial de Argentina, no tengo dudas de qué lado estar. Siempre del lado de la paz. Se tiene que resolver de manera pacífica”, indicó.

Por último, reconoció “diferencias” en cuanto al reclamo por la plataforma continental, algo que definió como una postura “de Estado”, aunque aseguró: “Podemos tener una diferencia, pero no me caben dudas de que vamos a resolverla mediante vías diplomáticas; eso no eso no va a impedir que profundicemos las buenas relaciones”.

La jornada de Boric comenzó a las 9:30 con la participación de la ceremonia de ofrenda floral en el Monumento al Libertador José de san Martín, junto al canciller Santiago Cafiero y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

Informe: Infobae y Télam