RENUNCIA EL MINISTRO DE GOBIERNO DE JUJUY POR DIFERENCIAS CON MORALES

Oscar Agustín Perassi reclamó mayor participación del Frente Primero Jujuy en la coalición gobernante y el Gobernador le pidió su dimisión

Jujuy - Oscar Agustín Perassi, ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, renunció este miércoles 30 de marzo a su cargo por pedido del gobernador Gerardo Morales, luego de reclamar "mayor participación" en la coalición que gobierna la provincia y expresó que muchos integrantes de esa fuerza política sienten lo mismo. "No podemos ser silenciados en nuestros pensamientos", dijo.

El dirigente peronista, que estaba en ese cargo desde 2015, indicó en una conferencia de prensa que mantuvo una reunión con Morales el lunes pasado, y que en esa oportunidad el mandatario le manifestó que como era funcionario del Gobierno "no correspondía que hiciera esas declaraciones".

“En una entrevista televisiva la semana pasada me preguntaron cómo estaban las relaciones entre el radicalismo y el Frente Primero Jujuy en el Gobierno y manifesté que nos sentíamos, como decía el gobernador Morales por el PRO y el radicalismo, como un furgón de cola. No estamos siendo partícipes de la coalición y nos sentimos devaluados”, explicó Perassi.

El otro tema en cuestión, explicó, fue su postura respecto a una eventual reforma de la Constitución provincial, y recordó que es algo con lo que no está de acuerdo “desde siempre”. “Lo manifesté hace años cuando era integrante del bloque (de diputados) del justicialismo en el 2005 y se intentó la re-reelección de (Eduardo) Fellner” como gobernador, y recordó que en esa oportunidad se opuso.

“La Constitución no debe modificarse para persona alguna. Lo dije en el 2014 y se lo dije a Gerardo Morales en el 2016 y 2017, cuando me dijo que él estaba de acuerdo con eso. Lo vuelvo a decir ahora por algunos rumores sobre que ya se estaba arreglado el tema de una posible reforma”, sostuvo. Y agregó: “Yo manifesté que no tenía conocimiento de ninguna reunión en la que yo hubiera sido informado, pero mi opinión es esa”.

Ante estas opiniones en público, argumentó el funcionario, “el gobernador de la provincia se ha sentido afectado”. “El día lunes nos reunimos y me dijo que no estaba bien lo que había dicho siendo ministro y me pidió la renuncia”, contó. “Le dije 'es tu derecho' y hoy he presentado la renuncia”, aseguró.

En ese punto, Perassi aseguró que él dio a conocer algo que otros integrantes de la coalición del Gobierno “no pueden” y dijo que “no puede existir esa limitación” para hablar sobre ciertos temas: “Creo que no podemos ser silenciados en nuestro pensamientos y lo que expresé es lo que siente la gente del Frente Primero Jujuy, algunos no pueden decirlo, yo lo puedo decir. Creo que esa limitación no puede existir”, dijo.

“Ahora voy a tener más libertad de acción para moverme para recobrar la fuerza del Frente Primero Jujuy, tratando de fortalecerlo para 2023”, aclaró, y reiteró que “siempre he hablado con la verdad, no puedo mentir en público”.

Informe: Agencias