LOGRAN ACUERDO PARA TRATAR LA LEY POR EL PRÉSTAMO CON EL FMI

Desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio informaron

que se llegó a un entendimiento para debatir el proyecto en

la sesión de este jueves

En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, se logró

un principio de acuerdo para tratar la ley por el préstamo del FMI.

Nacionales - Finalmente, luego de frenéticas reuniones durante todo el día, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio llegaron a un principio de acuerdo para modificar la ley que refinancia el préstamos con el FMI que promulgó Mauricio Macri durante su gobierno. Según pudo saber Infobae, habrá dictamen (único) y la sesión en Diputados será este jueves a la mañana.

Desde Juntos por el Cambio y desde el oficialismo confirmaron que las negociaciones llegaron a buen puerto. Sin embargo, aún falta el visto bueno de Alberto Fernández y la notificación a Martín Guzmán, quien está de viaje en Houston y desde un primer momento se mostraba reacio a modificar el articulado.

Para destrabar las negociaciones, el oficialismo accedió a cambiar la redacción y evitar todas las referencias al programa económico que negoció Guzmán. El proyecto tendrá un solo artículo que habilitará al Poder Ejecutivo a firmar un programa de facilidades extendidas en los términos del artículo 2 de la Ley N° 27.612.

No se utilizarán las palabras deuda ni refinanciamiento. Además, los anexos que contenían el programa económicos y las metas negociadas con el staff del FMI dejarán de formar parte del proyecto. Esa había sido la principal objeción de la oposición desde el anunció del acuerdo. Planteaban que no correspondía al Congreso -y a la oposición- aprobar un programa económico que debe implementar un gobierno. Su objetivo era que el Frente de Todos no los arrastre a apoyar políticas económicas con las que no están de acuerdo.

En la redacción original, el artículo 2 remitía a los anexos que contenían el programa económico. Por eso desde Juntos por el Cambio lo habían calificado como “invotable”.

El texto acordado cuenta con un único artículo y excluye los "anexos" en los que se plasmaban el programa económico que debía implementar el Poder Ejecutivo para su cumplimiento. La votación de ambos memorándums era rechazado por todos los bloques que estaban dispuestos a acompañar la operación, pero no las políticas económicas.

Mientras en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas debatían el acuerdo con el FMI, y el proyecto que había sido redactado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, Massa se reunió con el presidente Alberto Fernández y le hizo llegar una serie de propuestas para enviadas por la oposición. El objetivo del tigrense era modificar la redacción original del proyecto. A cambio, se garantizaba que en el plenario de comisiones la firma de un único dictamen y el acompañamiento de buena parte de la oposición durante la votación en el recinto.

Minutos antes de que se pusiera en marcha el plenario de comisiones, se supo que Massa se trasladaba a la Casa Rosada para hacerle llegar al Presidente las propuestas de la oposición, y una del oficialismo. Este último se trata de un proyecto "unificado", que redactó el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez. Sobre ese texto avanzaron luego las negociaciones con los bloques de la oposición y se alcanzó un entendimiento para votar el acuerdo con el FMI en la sesión de mañana.

Las propuestas que le llevó Massa a Fernández buscan modificar el proyecto que tiene como autor al ministro de Economía, Martín Guzmán, que cuenta con cuatro artículos. De ellos, el segundo alude al anexo en el que se plasma el programa económico del Poder Ejecutivo para cumplir con lo acordado con el FMI.

Este artículo, puntualmente, generó fuertes rechazos por parte de las diferentes bancadas de la oposición, que no quieren pronunciarse sobre la política económica que debe llevar adelante el gobierno del Frente de Todos.

Una de las bancadas que se expresó en contra del artículo segundo fue Juntos por el Cambio, que este miércoles a la mañana elaboró en un encuentro que mantuvieron los jefes de bloque a puertas cerradas y que se mantuvo en un extremo hermetismo. Esa propuesta fue una de las que Massa le llevó al jefe de Estado.

Desde ese espacio, cuestionan que el Congreso deba expedirse sobre el programa económico que debe implementar el oficialismo para cumplir con lo acordado. Según su postura, el proyecto debe limitarse a la aprobación o rechazo de la reestructuración de la deuda.

El martes, Massa ya había tenido una serie de reuniones con representantes de diferentes bloques de la oposición. Según pudo saber El Cronista, desde su bancada consideraron que el planteo de Juntos por el Cambio era "razonable" por lo que aceptaron que Massa le acercase la propuesta a Fernández.

De todas maneras, desde el FdT dejaron en claro que solo accederán a introducirle modificaciones al texto si esto se traduce en un mayor número de votos en el recinto y en la firma del dictamen. De lo contrario, "contarán los votos".

Informe: Infobae y EC