«FUE JEFE DE CAMPAÑA DE UN ESPACIO QUE SACÓ EL 4%»

Andrés Larroque criticó con dureza a Alberto Fernández y sostuvo que "está claro que no nos podemos ir de algo

que empezamos"

Andrés "Cuervo" Larroque

Nacionales - En plena movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, se refirió a la interna del Frente de Todos y cuestionó duramente al presidente Alberto Fernández. “Fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la Provincia”, lanzó.

“No nos podemos ir de algo que empezamos", sostuvo el ex diputado en declaraciones al programa Pasaron Cosas (Radio con Vos), desde la Plaza de Mayo, por un nuevo aniversario del último golpe de Estado. Allí, criticó el trabajo del actual mandatario en la campaña electoral de 2017 para Florencio Randazzo como candidato a senador nacional.

"Alberto después fue convocado por Cristina (Kirchner), se sumaron distintos actores, y se definió su candidatura, pero me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos”, añadió el funcionario del gobernador Axel Kicillof.

En ese sentido, Larroque señaló que una fuerte crítica que se le realizó a la ex presidenta durante sus dos presidencias es que "ella no escuchaba". "Incluso por parte del propio Alberto y Sergio Massa, que generó hasta fracturas en el espacio y permitió que (Mauricio) Macri accediera al poder. No veo cuál es el problema que un espacio mayoritario, y aunque no lo fuera, quiera aportar”, consideró.

"Es el Presidente el que tiene que convocarnos. Nos toca atravesar un momento muy difícil, necesitamos acumular la mayor fuerza posible, más allá de la unidad que todos deseamos, para encontrar un sentido y una capacidad operativa que nos permita resolver los problemas de la sociedad", expresó el referente de la agrupación militante.

"En términos de Poder Ejecutivo está claro que las decisiones las tomas el Presidente, pero el Presidente llegó a ese lugar a través de una coalición", indicó Larroque, al mismo tiempo que opinó que el plan es que "el frente político debe funcionar".

Acerca de la interna que atraviesa la coalición oficialista, que quedó en evidencia durante el debate de la ley por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro bonaerense aseguró: "Hay que salir de esta paranoia, de esta mirada conspirativa, de esta sospecha permanente, y poder mirarnos las compañeras y compañeros que tenemos responsabilidades de frente, pero poder mirar a la gente de frente".

Por último, el funcionario sostuvo que "no es bueno que se piense mucho en clave interna" y sentenció: "Se constituyó una fuerza política con ciertos objetivos, no podemos desviarnos de eso, tenemos que darle funcionamiento a esta estructura".

Informe: Perfil.com