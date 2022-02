3,9% DE INFLACIÓN EN ENERO

El INDEC informó que la suba mensual fue impulsada por comunicación, restaurantes, hoteles, alimentos y bebidas

no alcohólicas

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional correspondiente a enero y marcó a 3,9% con rubros que casi duplicaron el promedio, en tanto la medición anual marcó 50,9%.

La suba mensual fue impulsada por rubros como comunicación, restaurantes y hoteles y alimentos y bebidas no alcohólicas, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)

Por su parte, el IPC Núcleo registró un alza mensual de 3,3%, mientas que la variación porcentual interanual fue de 50,7%.

El dato del INDEC marca la apertura de la serie estadística que se completará esta misma semana con el Índice del Costo de la Construcción (ICC) y el Sistema de índices de precios mayoristas, ambos de enero, y que se complementa con las canastas básicas alimentaria (CBA) y total (CBT).

Enero del año pasado alcanzó un índice de 4% mientras que diciembre cerró con una inflación de 3,8%, con un acumulado del año de 50,9%.

Fuentes del Gobierno destacaron la menor suba de Prendas de vestir y calzado, que aumentó 2,4% mensual (vs. 4,8% diciembre) tras registrar aumentos superiores al 4% durante los últimos 4 meses. También redujeron su tasa de inflación respecto a diciembre los rubros de Transporte (2,8% mensual vs. 4,9% diciembre) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,8% mensual vs 5,4% diciembre). Por último, se destaca la estabilidad de Educación (0,8% vs. 1,0% diciembre)

Los Estacionales aumentaron 9,0% mensual (vs. 3,7% diciembre) con subas significativas en Verduras, Frutas y Servicios de hotelería por las vacaciones de verano mientras que los Regulados se incrementaron 2,8% mensual (vs. 1,7% diciembre) impulsados por subas en Prepagas y Servicios de telefonía e internet a nivel nacional, y aumentos en Electricidad, Agua y Transporte en el interior del país.

La inflación fue impulsada por Alimentos y Bebidas no alcohólicas que en enero aumentó 4,9% mensual (vs. 4,3% diciembre), con las ya mencionadas subas en Verduras y Frutas, pero con estabilidad de Carnes y derivados.

Comunicaciones lideró la inflación del mes con una suba de 7,5% mensual, casi duplicando el promedio (vs. 1,8% diciembre) por aumentos en servicios de telefonía e internet. También impulsó la inflación del mes Restaurantes y hoteles que se incrementó 5,7% mensual (vs. 5,9% diciembre) por aumentos en Servicios de hotelería por las vacaciones de verano mientras que Recreación y cultura continúa alto por cuestiones estacionales (4,2% vs. 4,0% diciembre). Además, se destaca el aumento de Salud (4,1% mensual vs. 0,5% diciembre) por subas autorizadas en prepagas.

Las estimaciones

La inflación del primer mes del año fue calculada previo al dato oficial de INDEC entre el 3,8% y el 4%, según la estimación de las consultoras privadas, con aceleración de precios en los alimentos por encima del nivel general de precios.

El propio Gobierno, a través del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, vaticinó una aceleración de precios al sostener que el dato oficial repetirá la variación mensual del primer mes de 2021, cuando arrojó un suba del 4%.

La consultora Eco Go esperaba una inflación de 3,8% para el primer mes del año con una marcada aceleración en alimentos que registrarían una suba de 5,2%.

Para Ecolatina, la inflación de enero se iba a ubicar cerca del 3,8%, mientras que para la consultora Analytica, el alza de precios minorista repetiría la cifra de diciembre del 3,8%.

La proyección de la consultora GRA pronosticó una variación del orden de 3,8% para enero por los aumentos anunciados y los movimientos de precios que ya hubo, sumados a la estacionalidad, aunque advirtió que la suba se podría ubicar por encima de esa estimación.

La consultora Equilibra mostró una estimación de la variación del IPC nacional para enero en alrededor del 4%, mientras que el estudio de LCG estimó que el alza del costo de vida rondaría el 3,8% y para Data Market estará cerca del 4%.

Según la estimación de las consultoras privadas, los aumentos en indumentaria y calzado, vivienda y salud están por encima del indicador general superando la inflación mensual.

En el primer mes del año la inflación, de confirmarse los pronósticos privados, superaría así los datos de los últimos meses del 2021, con una aceleración de la variación de precios.

Inciden en la inflación de enero los aumentos de prepagas, educación privada y alquileres, más un nuevo salto fuerte en el precio de los alimentos.

Informe: EC