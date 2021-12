Alberto Fernández estuvo presente en el acto de asunción

Nacionales - Este sábado el presidente Alberto Fernández realizó una sorpresiva aparición en el acto de asunción del diputado nacional Máximo Kirchner como titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y se refirió al Presupuesto 2022 que la oposición desechó en Diputados este viernes luego del exabrupto de legislador del Frente de Todos.

"Los que me dicen que cierre con el FMI no me aprueban el presupuesto y además me apuran", se quejó el primer mandatario en el acto realizado en la Quinta de San Vicente donde actualmente se encuentran los restos del ex presidente y prócer del PJ, Juan Domingo Perón.

En esta línea, remarcó terminante que continuará gobernando el año entrante "con presupuesto o sin presupuesto". Y agregó: "Voy a seguir gobernando porque represento el interés de los que menos tienen".

"A Cristina la dejaron sin presupuesto en 2010 y a mí ahora, pero seguiremos gobernando porque sabemos qué intereses representamos: los de los que menos tiene, lo más postergados y desposeídos", manifestó el primer mandatario.

Además, respecto a la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández protestó: "Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron".

Continuando con su crítica hacia la oposición, el presidente pidió "un poco de honestidad intelectual" ya que considera que su Gobierno está tratando de "resolver los problemas que crearon" en la gestión anterior. "Aunque sea callen por vergüenza, porque vergüenza debería darles por lo que fueron capaces de hacer", sentenció Fernández.

Recordando su gestión como jefe de Gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner, Fernández reveló que asumir como presidente en el 2019 fue como un "deja vú" ya que le recordó al país que "recibió" luego de la crisis de la Alianza: "Debí volver a discutir con acreedores privados y con el FMI en plena pandemia", recalcó.

Finalmente, el presidente comenzó a trazar su discurso de cara a las elecciones presidenciales del 2023, las cuales asegura que verán un nuevo triunfo oficialista. En este marco, prometió a la militancia peronista: "Miren al 2023. Va a ser nuestro porque vamos a ganar", aseveró.

Asunción de Máximo Kirchner

En su propio discurso, previo al de Alberto Fernández, Máximo Kirchner compartió unas palabras con los intendentes, gobernadores, ministros y referentes peronistas allí presentes: "El Peronismo busca poder construir un tiempo diferente para el país tras años muy duros para la Argentina, no sólo los cuatro de la presidencia de Mauricio Macri, sino los dos de pandemia que pareciera no querer irse y que tanto dolor trajo y tantas consecuencias económicas", remarcó el diputado nacional.

Sin embargo, celebró que la economía "comienza a moverse" levemente y agradeció "la paciencia de parte de la gente" en ese proceso. En este punto, aprovechó para apuntar contra la oposición, remarcando que -según Kirchner- ellos no demostraron tal paciencia: "Quieren un país para pocos, y nosotros queremos un país para todas y todos", criticó.

Además, se diferenció de Juntos por el Cambio al cavilar que no resulta necesario recurrir a la Justicia para zanjar los debates políticos: "Las diferencias en Argentina debemos aprender a saldarlas políticamente y no en el Poder Judicial porque eso es el peronismo", consideró el diputado nacional cuyo exabrupto despertó este viernes la furia de la oposición y el consecuente voto en contra del proyecto del Presupuesto 2022 pese a haber acordado la vuelta a comisiones para su modificación.

Finalmente, remarcó su apoyo al presidente Alberto Fernández, reforzando la imagen de unidad que el primer mandatario buscó anteponer con su asistencia a la Quinta de San Vicente: "No nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos (Alberto Fernández) decí qué tenemos que hacer y para dónde ir, y ahí nosotros vamos a estar para acompañar", concluyó.

Informe: EC