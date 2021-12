Alberto Fernández dijo que "no se negociará nada que

signifique poner en riesgo el desarrollo social del país"

- El presidente Alberto Fernández aseguró que "la Argentinas del ajuste es historia". Lo sostuvo en el acto del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos junto a la vicepresidenta Cristina Fernádez de Kirchner y los exmandatarios de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva; y de Uruguay, José "Pepe" Mujica.

Agregó que "por esta democracia que hoy vivimos hubo miles de argentinos que entregaron sus vidas que fueron desaparecidos, sometidos a la tortura, al exilio y que sufrieron prisiones injustas" y pidió que "en reivindicación a todos ellos cuidemos la democracia".

El presidente Alberto Fernández, tras la palabra de Cristina Kirchner, cerró el acto por la conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos que se desarrolla en Plaza de Mayo. Allí afirmó que, "bajo el rótulo de los libertarios aparecen los xenófobos", y señaló que democracia "es también no olvidar a los genocidas y a los que nos endeudaron".

"Argentina es un símbolo de los derechos humanos en todo el mundo" y aseguró que su Gobierno sigue "haciendo todo lo necesario para que el último culpable se haga cargo de la responsabilidad que le cupo en la noche más negra que Argentina vivió", expresó Fernández, en alusión a la última dictadura cívico militar.

"La Argentina del ajuste es historia", dijo el mandatario al resaltar que en las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos "no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social del país".

Asimismo, Fernández resaltó: "tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso, no tengas miedo", y recordó que "muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina". Y agregó: "si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina".

Sobre los jubilados, el Jefe de Estado expresó que "ningún jubilado paga medicamentos" y destacó la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), al asegurar que "no se retrocedió en materia de derechos" en la pandemia de coronavirus.

Palabras de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner comenzó su discurso reivindicando a las Madres de Plaza de Mayo y a los soldados que cayeron o lucharon en la guerra de las Islas Malvinas como los "que recuperaron la democracia" para la Argentina. Y recordó que en el Bicentenario los mandatarios de la región cruzaron esa misma plaza "con millones de argentinos para incorporar ciudadanos”.

Luego, recordó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo el país tuvo "la jubilación más alta de Latinoamérica", se pagaba el "salario mínimo vital y móvil más alto en dólares" de la región y se "bajó la deuda en dólares" que tenía la Argentina con acreedores externos.

Reclamó también "que no se hagan los giles esos que van a los canales de televisión a dar números a la bartola; bajamos la deuda en dólares". Y recordó que después de su gobierno “se vino la noche en Argentina” cuando el poder llegó "con togas de jueces y medios hegemónicos".

Cristina aseguró que "los peronistas generamos más clase media en la República Argentina que nadie" y se refirió a un informe del Banco Mundial de 2012, e indicó: "Pese a quien le pese, en 10 años duplicamos la clase media en la argentina por más que algunos lo renieguen".

Y remarcó que "el FMI vivió condicionando a la democracia argentina", pero advirtió que esa práctica "no es de ahora", sino de otras épocas de la historia, como durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa.

La vicepresidenta recordó que el organismo internacional entonces "les soltó la mano" a ambos exmandatarios e ironizó: "a los dos presidentes radicales se los comió el Fondo".

Lula y Mujica

A su turno, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, opinó en la Plaza de Mayo en el acto en conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, que la década pasada, marcada por gobiernos "progresistas y humanistas" en la región, significó "el mejor momento de la democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida América Latina".

Lula expresó que encabeza el presidente Alberto Fernández y del que también participan la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que América del Sur vivió su mejor momento cuando los países de la región “expulsaron el ALCA y reafirmaron el Mercosur”.

Agradeció también “la solidaridad” que recibió del pueblo argentino y de Alberto Fernández durante su encarcelamiento, al hablar en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos que se desarrolla en Plaza de Mayo.

Por su parte, el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, que fue el primer orador, consideró que “la democracia no es perfecta, pero no hemos encontrado un sistema mejor” y le pidió al pueblo argentino “cuidarla”, al hablar en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos que se desarrolla en Plaza de Mayo.

Informe: EC, Télam y Agensur.info