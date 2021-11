Luis Juez le respondió a Alberto Fernández por sus dichos

sobre Córdoba y calificó al Presidente de «tipo patético»

Luis Juez

Córdoba - Entre risas irónicas y cierto fastidio, Luis Juez, candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, dijo este lunes a la mañana, en una entrevista al ser consultado sobre los dichos de Alberto Fernández sobre la provincia de Córdoba: “No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas hoy”.

Segundos antes de responderle al periodista casi desde las entrañas, Juez había vuelto a oír el audio del Presidente, en el que el primer mandatario expresó su deseo de que “de una vez por todas Córdoba se integre al país, sea parte de la Argentina, y no con esta necesidad de siempre parecer algo distinto”.

“Qué querés que te diga. Pero bueno, es Alberto Fernández. Qué tipo patético. Me encantaría llevarlos a él y a Cristina [Fernández] a cococho para que vean lo que es Córdoba; lo que hacemos, lo que producimos, lo que generamos, la plata que le regalamos para que él luego la reparta en planes y heladeras”, declaró Juez en diálogo con radio Metro. “¿No lo pueden mantener callado un rato nomás?”, se preguntó el candidato.

Juez criticó: “Estamos con ganas de plantear la secesión. Viniendo de Alberto es un elogio para nosotros los cordobeses. Para un tipo que privilegia los planes al empleo; para un tipo que después de 15 meses de quitarnos la educación de nuestros hijos cree que nos va a compensar con un viaje de estudio; la verdad es que es un elogio”.

“Lo cierto es que pagamos siete veces más cara la luz, el agua y el gas que en el área metropolitana. Esa es la forma en la que nos tratan a los cordobeses”, indicó el exintendente de Córdoba capital. Para Juez, la respuesta de los cordobeses a los dichos del presidente llegará el próximo domingo, en las elecciones legislativas.

En diálogo con CNN Radio, Juez se refirió en el mismo sentido: “Las declaraciones del Presidente son una falta de respeto. Nos trató casi de kelpers”. El candidato a senador dijo que “el Gobierno tiene una mirada muy despreciativa del interior” donde los funcionarios “tienen un discurso federal, pero actúan con un criterio unitario”.

Por último, aseguró que “es una picardía que tire esa frase a pocos días de la elección, no deja de ser ofensivo, agraviante y dolorosa, pero como viene de Alberto lo tomamos como un estímulo, mismo como si viene del kirchnerismo, lo tomamos al revés”.

“No queremos que digan más nada porque son patéticos, son horribles declarando, quiso decir eso ya está, que digan cosas con sinceridad no quieran dibujarla ahora. No puedo creer que sea el presidente de los argentinos, no dejan de hacer papelones”, concluyó Juez.

A su vez, en declaraciones por el programa Cada Mañana afirmó en tono de broma: “Qué hombre tonto por Dios”, y completó: “Lo mandamos al Vaticano y nos peleamos con el Papa, no sé si se pasó de fernet”.

Informe: LN y Parlamentario.com