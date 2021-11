«HACE FALTA QUE CÓRDOBA SE INTEGRE A LA ARGENTINA»

Alberto Fernández cuestionó a los cordobeses y les pidió

que «sean parte» del país. Duras respuestas calificándolo

de «fascista»

- El presidente Alberto Fernández generó revuelo en las últimas horas por declaraciones en las que sostiene que

Córdoba tiene que "integrarse al país".

"Hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre al país", expresó el mandatario en un encuentro que mantuvo junto a los candidatos a diputados y a senadores del Frente de Todos de la provincia de Córdoba.

Y siguió: "Para que de una vez y para siempre (Córdoba) sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto".

En ese sentido, Fernández remarcó que en campaña prometió que, desde el Gobierno nacional, no iban a hacer "ninguna discriminación contra Córdoba".

El Presidente lo señaló en un encuentro en el Centro Cultural Kirchner al que se presentó repentinamente. Participaron dirigentes del Frente de Todos cordobés, encabezados por el senador Carlos Caserio, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En las imágenes, se lo puede ver al jefe de Estado junto a Caserio y al candidato a diputado nacional, Martín Gill.

Las declaraciones se dan días después de varios cruces entre el Gobierno nacional y el de la provincia de Córdoba, con reiteradas críticas del gobernador Juan Schiaretti y respuestas desde la Nación.

"Al gobernador (Juan Schiaretti), hace mucho le digo que ha tenido una afinidad muy importante con Mauricio Macri y eso se sostiene. Está empecinado en aislar a Córdoba", señaló Caserio a Cadena 3 luego de los cuestionamientos del mandatario cordobés.

Duras respuestas

Cordobés, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, tuiteó: “El presidente dice que Córdoba debe integrarse de una vez por todas al país!? Le paso el link de Wikipedia así no lee tanto y aprende un poco de la Provincia.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina). Lo que no vamos a hacer es integrarnos al kirchnerismo, el 14 de noviembre lo va a ver otra vez”.

“Presidente Alberto Fernández, Córdoba es Argentina y usted es un fascista que considera extranjero al que piensa distinto a su línea ideológica. Avergüenza la tradición pluralista de nuestro país”, le replicó el diputado del Pro Waldo Wolff, en tanto que el presidente de ese bloque, Cristian Ritondo, señala: “En este video Alberto Fernández dice ‘para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de Argentina’. Si para el presidente la gente que no lo vota no es parte de Argentina el país le va a quedar muy chico”.

Presidente @alferdez, Córdoba es parte de la Argentina sólo que elige no votar al kirchnerismo. pic.twitter.com/ppVu8XaNtC — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) November 7, 2021

La radical Carla Carrizo señaló por su parte: “Dice el presidente que Córdoba debe votar al Gobierno para integrarse al país. Si el 14 de noviembre el 70% vota en contra de sus políticas ¿habrá Argentina perdido el 70% de su territorio? Seguir confundiendo Estado y Partido puede incluso llevarlo a un país aún más pequeño”.

“Según Alberto Fernández, Córdoba no es parte del país. Evidentemente si no sos K perdés la ciudadanía. Preocúpese porque Argentina sea parte del mundo presidente”, señaló el diputado del Pro Hernán Berisso.

En tanto, el candidato a diputado por la provincia de Córdoba Rodrigo De Loredo señaló que “para Alberto Fernández Córdoba no es parte de la Argentina. A confesión de parte… Presidente no somos territorio hostil, tenemos en claro el país en el que queremos vivir y no es al que nos están llevando. #Basta”.

Informe: Cadena 3 y Parlamentario.com