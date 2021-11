«ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN JUEZ INCOMPETENTE»

Pablo Lanusse, abogado de Mauricio Macri, habló sobre

la causa de espionaje a familiares de víctimas del ARA

San Juan y dijo que «hay intereses políticos oscuros»

Mauricio Macri



Nacionales

- En el marco de la causa que investiga el espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan, Mauricio Macri llegó este miércoles 3 de noviembre a la localidad bonaerense de Dolores y se presentó a la cuarta citación a indagatoria, donde presentó un escrito ante el juez Martín Bava, se negó a responder preguntas y pidió su sobreseimiento. Ahora, el juez tiene 10 días para resolver la situación procesal del expresidente.

"Estamos en presencia ante un juez incompetente", dijo su abogado, Pablo Lanusse, quien agregó que su defendido "no espió a nadie" y acusó que "hay intereses políticos oscuros detrás de esta causa". "Enfatizamos una vez más que el expresidente no espió ni ordenó espiar, ni conoció jamás estos supuestos informes que habría encontrado, no sabemos cómo, la interventora de la AFI, Cristina Camaño", expresó.

Asimismo, resaltó "la gravedad con la que en forma absolutamente récord y exprés el presidente Alberto Fernández había demostrado la funcionalidad y el rol protagónico en esta causa del Gobierno, al haber relevado el secreto de deber de guardar confidencialidad en pocas horas".

A continuación, el letrado hizo una comparación entre el tiempo que tardó el jefe de Estado en decretar relevar del secreto de Inteligencia a Macri con el plazo del ingreso de las vacunas contra el Covid-19 en el país: "Pensemos si este Gobierno inepto hubiera tenido la misma celeridad para traernos las vacunas a todos, en el mismo breve tiempo que lo hizo para los intereses políticos que los persiguen".

Sobre este punto, dijo que Fernández escribió su decreto con "brutalidad espantosa e intencionalidad política", diciendo tristemente que haría presumir que Macri tenía algo para decir". Además, se dirigió al Presidente y le recomendó "dedicarse a gobernar y no contaminar una causa tan delicada".

"Hemos ofrecido prueba para demostrar la fantasiosa, antojadiza y arbitraria pseudo construcción con de inexistentes hechos con que lo quiere imputar y claramente procesar", concluyó.

Vale recordar que el juez subrogante en Dolores es uno de los principales apuntados por Macri y su abogado, que desde un primer momento plantearon la recusación del juez por "temor de parcialidad" y la decisión les fue negada por los camaristas Eduardo Jiménez, Osvaldo Tazza y Rafael Julián el miércoles pasado.

Sin embargo, un día después el escenario cambió y el abanico de posibilidades de la defensa de Macri se amplió. Ocurrió a partir de que el ex mandatario fue a declarar y no pudo hacerlo por no estar relevado del secreto de inteligencia, algo por lo que apuntaron directamente al juez en la nueva recusación que avanza.

Este martes se conoció que los camaristas federales de Mar del Plata aceptaron tratar el planteo de Macri en una audiencia del 12 de noviembre, a dos días de las elecciones generales para definir la recusación.

Si bien el encuentro será el 12 de este mes, no necesariamente habrá una determinación ese mismo día.

Informe: Perfil.com