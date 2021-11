Referentes de la oposición criticaron el acto convocado

- Tras el acto que convocó el oficialismo – ante la derrota electoral – encabezado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Militancia peronista este miércoles, la oposición criticó el evento a través de las redes sociales.

“Es un discurso violento y desligado de la realidad y de lo que sucedió el domingo, inventando una conspiración en contra del Gobierno, poniendo en boca de Juntos por el Cambio actitudes que Juntos por el Cambio no tuvo nunca, de ninguna manera, porque nosotros fuimos siempre una oposición institucional y republicana y decide quiénes son los actores de un diálogo que no es tal, porque es un proyecto unilaterales que se mandan al Congreso”, aseguró la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

La dirigente agregó que Alberto Fernández “profundiza un camino de soledad política y de querer mostrar una fortaleza que no obtuvo en las elecciones y vuelve a armar el camino del amigo-enemigo al decir que Juntos por el Cambio estaba preparando una especie de conspiración. Es un típico discurso kirchnerista de toda la década: teoría de la conspiración, amigo-enemigo y exclusión de actores al diálogo. No han aprendido nada”, concluyó.

“La Plaza de Mayo no reemplaza a las urnas. El presidente debió leer el mensaje de las PASO y cambiar el rumbo, en su lugar optó por el “Plan Platita”. Ahora ante los resultados del domingo, intenta desconocerlos con actos de militantes rentados”, cuestionó el diputado nacional Luis Petri (UCR – Mendoza).

En tanto, el presidente de la UCR y diputado nacional Mario Negri (Córdoba) enfatizó: “Me parece que el presidente no se fortaleció, sino que se debilitó con un acto que sólo escenificó las diferencias que hay en el Frente de Todos. Por eso habló de la necesidad de llegar a una ‘síntesis’. Mientras ellos se ordenan, los problemas de los argentinos empeoran. Apúrense”. En otro tuit agregó: “La realidad: Juntos por el Cambio le ganó al oficialismo por 2 millones de votos. El chiste: el peronismo celebra y tira la casa por la ventana”.

Por su parte, el diputado electo Diego Santilli le recordó al presidente que “la campaña ya terminó. Basta de discursos y marchas para la tribuna”, y le señaló que “el pedido de los argentinos fue claro. Hay que discutir ya cómo generar trabajo y cómo hacemos para que los argentinos vivamos más seguros”.

Además, el presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Juan Manuel López, expresó: “Para no sentirse vencido por las urnas el presidente se arma una fiesta un miércoles a la tarde mientras el país que no lo votó labura y no le alcanza para vivir, así no hay solución”.

“Organizan un festejo de una derrota, un día laboral en un país quebrado. Sin autocrítica, sin reflexión, en otro planeta, son incorregibles”, apuntó la legisladora santafecina Ximena García.

Tampoco se quedó callado el diputado Fernando Iglesias quien manifestó: “El regreso de Perón a la Argentina, en 1972, inauguró la peor década de la historia nacional. Lo festejan. Y festejan también la paliza electoral que recibieron el domingo. Masoquismo. Necrofilia. Pulsión tanática. El peronismo se explica con un manual de psiquiatría”.

Informe: Parlamentario.com y agencias