Juntos por el Cambio pidió la renuncia del ministro

de Seguridad por las amenazas al dibujante Nik

Aníbal Fernández y el dibujante Nik

Nacionales - En el marco de las repercusiones que desencadenó la propuesta de Axel Kicillof de brindar viajes de egresados, como así también otras medidas claramente orientadas a reorientar en noviembre el voto a favor del oficialismo, el dibujante Nik escribió un mensaje crítico en su cuenta de Twitter: “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”.

Una respuesta vino nada menos que de parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pero de un modo inaceptable: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito. ¿Lo conocés?”, escribió Aníbal Fernández en lo que el dibujante interpretó como una amenaza. Al cabo, el funcionario terminó borrando el tuit y pidiendo disculpas, pero la oposición no se la dejó pasar.

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio repudió lo que interpretó como una amenaza. “Quien debe garantizar la seguridad de cada ciudadano utilizó las redes sociales para dar información personal y familiar del colegio al que asisten los hijos de Nik. Esta conducta del señor Aníbal Fernández no es otra cosa que un acto intimidatorio”, consideraron los diputados nacionales de JxC.

“Aníbal Fernández acaba de traspasar un límite delicadísimo. No sólo amenazó a un ciudadano por sus críticas al Gobierno, sino que puso en peligro a sus hijos”, añadieron los diputados nacionales. “El ministro de Seguridad no está a la altura del cargo para el que fue recientemente designado. Un funcionario que ostenta tamaña responsabilidad no puede amenazar -ni siquiera veladamente- a un ciudadano. Esta práctica no se condice con la democracia y pone en peligro la convivencia de los argentinos”.

“Exigimos al Gobierno nacional que frene estas conductas intimidatorias. El ministro de Seguridad debería no solo pedir disculpas públicas sino poner a disposición del Presidente su renuncia indeclinable”. Por último, los diputados del Interbloque de JXC esperan la palabra oficial en este tema “Frente a un hecho de tamaña gravedad consideraron que el silencio del oficialismo es aún más preocupante”, finalizaron los diputados.

“Tenemos un ministro de Seguridad q amenaza x tw a un ciudadano. Todo muy normal en un país donde la patota y el insulto son usados x el gobierno para amedrentar al que piensa distinto. El Presidente y Cristina son responsables de este violento. Mi solidaridad con Nik”, tuiteó por su parte la diputada Paula Oliveto.

También se pronunciaron candidatos, como Javier Milei, quien le expresó al ministro: “Repudio total y absolutamente tu actitud patotera. Así es la casta política, usan el monopolio de la violencia del Estado para perseguir a individuos que piensan distinto. Mi absoluta solidaridad con @Nikgaturro contra este atropello”.

En el mismo sentido se pronunció María Eugenia Vidal: “El ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, como respuesta a una crítica de @Nikgaturro le avisa que sabe a qué escuela van sus hijos. Con los chicos no. #VolvieronPeores”.

“Volvieron peores”, también dijo Graciela Ocaña, que agregó: “No solamente es un machirulo, también amenaza a un ciudadano que sólo dijo lo que pensaba. Mi solidaridad con @Nikgaturro, vamos a presentar un proyecto repudiando la actitud del Ministro de la Inseguridad y el apriete, Aníbal Fernández. #ConLosChicosNo”.

A su vez, la UCR bonaerense que conduce el diputado provincial Maximiliano Abad emitió un comunicado en el que expresó: “Repudiamos absolutamente, y no encontramos justificación alguna, respecto de la respuesta que el Ministro Aníbal Fernández dio a un tuit del dibujante Nik referido algunos aspectos puntuales de la gestión de gobierno. Es impropio de un servidor público apelar a frases amenazantes y dar a conocer datos que hacen a la intimidad de los ciudadanos”.

“La discusión en torno al uso de los recursos públicos es algo natural en una democracia, y pueden sostenerse puntos de vista alternativos. Lo que constituye un acto de gravedad es el abuso de poder y el patoterismo”, agregaron.

Informe: Parlamentario.com