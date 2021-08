FIESTA EN OLIVOS / «A LOS PRESIDENTES NO SE LES PUEDE PERDONAR»

José «Pepe» Mujica, dijo que «multitudes de cumpleaños

se festejaron en pandemia», pero diferenció entre

las infracciones de la ciudadanía y las de un mandatario

José Mujica

Uruguay - El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica fue consultado acerca del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez mientras que en gran parte del país regía una cuarentena estricta. El exmandatario rioplatense minimizó el hecho asegurando que se registraron varios encuentros clandestinos, sin embargo, fue contundente con respecto a la conducta de Alberto Fernández: "A los presidentes no se les puede perdonar".

Durante una entrevista con Telenoche de Córdoba (ElDoce), Mujica comentó que "debe haber multitudes de cumpleaños que en plena pandemia se festejaron", pero diferenció las infracciones de la ciudadanía con las protagonizadas por un mandatario.

A lo largo de la entrevista, Mujica realizó un análisis de la situación que atraviesa el país y consideró que el “exceso de recursos naturales le juega en contra” a la Argentina. “Tiene un castigo en su propia riqueza. Esto parece que es un contrasentido, pero me hago esta pregunta: ¿qué tiene Japón con un montón de piedras en el medio del Océano? La negación de los recursos naturales y es la tercera economía del mundo”, opinó el expresidente uruguayo.

Por otro lado, al ser consultado acerca de la relación bilateral con Uruguay, Mujica evaluó: “No anda mal del todo, pero debería andar mejor. O avanzamos con la región entera o no avanzamos”.

Mujica reprodujo también uno de los últimos diálogos que mantuvo con Alberto Fernández. “Cuando lo vi, estaba por asumir la presidencia. Le dije: ‘qué changa que te agarraste’, porque tendrían que haber elegido al [Mago] Mandrake en esa coyuntura, tendrían que haber elegido a un mago para lidiar con Argentina”, señaló con humor.

Sobre la relación que mantienen actualmente ambos países, el dirigente de izquierda dijo: “No anda mal del todo pero debería andar mejor. O avanzamos con la región entera o no avanzamos”.

A pesar de estar retirado de la política desde el 2020, el líder uruguayo suele ser consultado sobre diferentes temas políticos de la región. Antes de que se conocieran las fotos y mientras se hablaba de las visitas de actores y actrices a Olivos, Mujica había declarado: "He visto televisión argentina estos días y me duele. Hay una especie de pacto no escrito que se ha mantenido a lo largo de los años donde nadie se mete en las cuestiones personales o íntimas en la contienda política”.

Informe: MDZ, LN y agencias